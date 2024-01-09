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ВС России уничтожили украинскую РЛС обнаружения воздушных целей П-18
ВС России уничтожили украинскую РЛС обнаружения воздушных целей П-18 - РИА Новости, 09.01.2024
ВС России уничтожили украинскую РЛС обнаружения воздушных целей П-18
Российские военные за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:01
2024-01-09T16:01
2024-01-09T16:01
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили украинскую РЛС обнаружения воздушных целей П-18
ВС РФ уничтожили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18