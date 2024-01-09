https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920225743.html
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.01.2024
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении
Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:27
2024-01-09T08:27
2024-01-09T08:27
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безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории вблизи позиций украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода. Кроме того, по его словам, возвращаясь с задания, саперы проверили местность на наличие взрывоопасных предметов и мин для безопасного передвижения личного состава подразделений ВС РФ в случае необходимости. "Нашим подразделением были установлены минно-взрывные заграждения в нейтральной территории в близи позиций противника. Минирование производилось скрытно в темное время суток. Установлены противотанковые мины ТМ-62. Для их техники это станет очень неприятным сюрпризом", - рассказал агентству командир саперного взвода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении
Саперы установили противотанковые мины у позиций ВСУ на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории вблизи позиций украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода.
Кроме того, по его словам, возвращаясь с задания, саперы проверили местность на наличие взрывоопасных предметов и мин для безопасного передвижения личного состава подразделений ВС РФ в случае необходимости.
"Нашим подразделением были установлены минно-взрывные заграждения в нейтральной территории в близи позиций противника. Минирование производилось скрытно в темное время суток. Установлены противотанковые мины ТМ-62. Для их техники это станет очень неприятным сюрпризом", - рассказал агентству командир саперного взвода.