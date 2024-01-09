https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920225743.html

Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении

Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.01.2024

Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении

Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:27

2024-01-09T08:27

2024-01-09T08:27

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории вблизи позиций украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода. Кроме того, по его словам, возвращаясь с задания, саперы проверили местность на наличие взрывоопасных предметов и мин для безопасного передвижения личного состава подразделений ВС РФ в случае необходимости. "Нашим подразделением были установлены минно-взрывные заграждения в нейтральной территории в близи позиций противника. Минирование производилось скрытно в темное время суток. Установлены противотанковые мины ТМ-62. Для их техники это станет очень неприятным сюрпризом", - рассказал агентству командир саперного взвода.

запорожская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область