Рейтинг@Mail.ru
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920225743.html
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.01.2024
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении
Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:27
2024-01-09T08:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845914458_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_3a5ad9fa053b373051a0b6adbd98fc31.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории вблизи позиций украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода. Кроме того, по его словам, возвращаясь с задания, саперы проверили местность на наличие взрывоопасных предметов и мин для безопасного передвижения личного состава подразделений ВС РФ в случае необходимости. "Нашим подразделением были установлены минно-взрывные заграждения в нейтральной территории в близи позиций противника. Минирование производилось скрытно в темное время суток. Установлены противотанковые мины ТМ-62. Для их техники это станет очень неприятным сюрпризом", - рассказал агентству командир саперного взвода.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845914458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea46238d385e0c3583568e3676957dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Командир взвода рассказал о работе саперов на Запорожском направлении

Саперы установили противотанковые мины у позиций ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские саперы
Российские саперы - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские саперы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины на нейтральной территории вблизи позиций украинских боевиков на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода.
Кроме того, по его словам, возвращаясь с задания, саперы проверили местность на наличие взрывоопасных предметов и мин для безопасного передвижения личного состава подразделений ВС РФ в случае необходимости.
"Нашим подразделением были установлены минно-взрывные заграждения в нейтральной территории в близи позиций противника. Минирование производилось скрытно в темное время суток. Установлены противотанковые мины ТМ-62. Для их техники это станет очень неприятным сюрпризом", - рассказал агентству командир саперного взвода.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала