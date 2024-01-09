https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920219687.html

"Солнцепек" группировки "Запад" уничтожил опорные пункты ВСУ под Купянском

"Солнцепек" группировки "Запад" уничтожил опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 09.01.2024

"Солнцепек" группировки "Запад" уничтожил опорные пункты ВСУ под Купянском

Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Запад" уничтожил взводные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:01

2024-01-09T06:01

2024-01-09T08:42

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ЛУГАНСК, 9 янв — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Запад" уничтожил взводные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении уничтожил укрепленные взводные опорные пункты подразделений механизированной бригады ВСУ", — отметили в ведомстве.Уточняется, что ТОС провела пуски на расстоянии около пяти километров."Ни для кого не секрет, что противник копает свои укрепления, заливает в бетон, пытается хоть как-то удержаться на своих позициях. Наши термобарические снаряды созданы в том числе для таких целей. При ударе создают избыточное давление и выжигают все живое", — рассказал командир "Солнцепека" с позывным Черный.По данным Минобороны от 8 января, за сутки ВСУ потеряли более 110 военнослужащих на Купянском направлении.

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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность