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Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:32 09.01.2024 (обновлено: 05:50 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920218512.html
Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин
Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2024
Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин
Для прекращения ударов по Донбассу надо отодвигать противника на должное расстояние, причем не только от Донецка, но и от других населенных пунктов, заявил... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:32
2024-01-09T05:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Для прекращения ударов по Донбассу надо отодвигать противника на должное расстояние, причем не только от Донецка, но и от других населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно. Нам нужно отодвигать его и от других населенных пунктов, чтобы он физически не мог доставать", — пояснил Пушилин.Это расстояние зависит от оружия, которое Киев получает сейчас и которое получит в будущем, добавил собеседник агентства."Поэтому нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР — после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов", — отметил он.По словам главы ДНР, понятно, что здесь предстоит колоссальная работа."Но мы верим нашим военнослужащим, мы верим в силу русского оружия, поэтому здесь мы уже думаем даже следующими категориями — про развитие экономики", — заключил Пушилин.Ранее глава ДНР также назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал их вернуть.
https://ria.ru/20240108/donbass-1920171244.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: для прекращения ударов по населенным пунктам надо отодвигать противника

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Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Для прекращения ударов по Донбассу надо отодвигать противника на должное расстояние, причем не только от Донецка, но и от других населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
"Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно. Нам нужно отодвигать его и от других населенных пунктов, чтобы он физически не мог доставать", — пояснил Пушилин.
Это расстояние зависит от оружия, которое Киев получает сейчас и которое получит в будущем, добавил собеседник агентства.
«
"Поэтому нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР — после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов", — отметил он.
По словам главы ДНР, понятно, что здесь предстоит колоссальная работа.
"Но мы верим нашим военнослужащим, мы верим в силу русского оружия, поэтому здесь мы уже думаем даже следующими категориями — про развитие экономики", — заключил Пушилин.
Ранее глава ДНР также назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал их вернуть.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее
8 января, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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