https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920218512.html

Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин

Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2024

Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР, заявил Пушилин

Для прекращения ударов по Донбассу надо отодвигать противника на должное расстояние, причем не только от Донецка, но и от других населенных пунктов, заявил... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T05:32

2024-01-09T05:32

2024-01-09T05:50

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Для прекращения ударов по Донбассу надо отодвигать противника на должное расстояние, причем не только от Донецка, но и от других населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно. Нам нужно отодвигать его и от других населенных пунктов, чтобы он физически не мог доставать", — пояснил Пушилин.Это расстояние зависит от оружия, которое Киев получает сейчас и которое получит в будущем, добавил собеседник агентства."Поэтому нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР — после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов", — отметил он.По словам главы ДНР, понятно, что здесь предстоит колоссальная работа."Но мы верим нашим военнослужащим, мы верим в силу русского оружия, поэтому здесь мы уже думаем даже следующими категориями — про развитие экономики", — заключил Пушилин.Ранее глава ДНР также назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал их вернуть.

https://ria.ru/20240108/donbass-1920171244.html

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донецкая народная республика, россия, безопасность, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф