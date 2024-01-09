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ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 09.01.2024 (обновлено: 05:35 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217318.html
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:02
2024-01-09T05:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Центр" Леонид Шаров."На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва", — отметил он.Кроме того, позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ подверглись авиаударам с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500, заключил собеседник агентства.По данным Минобороны от 8 января, за сутки Украина потеряла около 230 военнослужащих на Краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216757.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Центр" Леонид Шаров.
"На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва", — отметил он.
Кроме того, позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ подверглись авиаударам с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500, заключил собеседник агентства.
По данным Минобороны от 8 января, за сутки Украина потеряла около 230 военнослужащих на Краснолиманском направлении.
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьВоздушно-космические силы России
 
 
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