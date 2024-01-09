https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920217318.html
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:02
2024-01-09T05:02
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Центр" Леонид Шаров."На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва", — отметил он.Кроме того, позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ подверглись авиаударам с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500, заключил собеседник агентства.По данным Минобороны от 8 января, за сутки Украина потеряла около 230 военнослужащих на Краснолиманском направлении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Центр" Леонид Шаров.
"На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва", — отметил он.
Кроме того, позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ подверглись авиаударам с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500, заключил собеседник агентства.
По данным Минобороны от 8 января, за сутки Украина потеряла около 230 военнослужащих на Краснолиманском направлении.
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