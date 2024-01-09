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В Сочи рассказали, сколько туристов принял курорт в новогодние праздники - РИА Новости, 09.01.2024
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Туризм
 
16:30 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/sochi-1920345268.html
В Сочи рассказали, сколько туристов принял курорт в новогодние праздники
В Сочи рассказали, сколько туристов принял курорт в новогодние праздники - РИА Новости, 09.01.2024
В Сочи рассказали, сколько туристов принял курорт в новогодние праздники
Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники, это на четыре процента больше, чем годом ранее, сообщил мэр курорта Алексей... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:30
2024-01-09T16:30
туризм
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коммерческая недвижимость
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алексей копайгородский
туризм
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СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники, это на четыре процента больше, чем годом ранее, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. Власти заявляли, что по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников. Тенденцию к росту турпотока чиновники прогнозируют в 2024 году. "Подвели первые итоги 2024 года. На новогодние праздники Сочи принял свыше 280 тысяч гостей. Мы зафиксировали рост турпотока в среднем на 4 процента к прошлому году, чуть выше – в горном кластере. А загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90 процентов", – написал Копайгородский в своем телеграм-канале. Культурно-массовая программа, которая составлялась для отдыхающих и жителей города, состояла из почти 300 мероприятий на всех городских площадках, их посетили свыше 85 тысяч человек, отметил глава курорта.Градоначальник подчеркнул, что зимний сезон продолжается, а загрузка номеров в настоящий период сохраняется на уровне 70 процентов.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, сочи, алексей копайгородский, туризм, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Сочи, Алексей Копайгородский, Туризм, куда поехать
В Сочи рассказали, сколько туристов принял курорт в новогодние праздники

Копайгородский: Сочи в новогодние праздники посетили более 280 тысяч туристов

© Фото : Пресс-служба администрации г. СочиНовогоднее оформление Сочи
Новогоднее оформление Сочи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Пресс-служба администрации г. Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники, это на четыре процента больше, чем годом ранее, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Власти заявляли, что по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников. Тенденцию к росту турпотока чиновники прогнозируют в 2024 году.
"Подвели первые итоги 2024 года. На новогодние праздники Сочи принял свыше 280 тысяч гостей. Мы зафиксировали рост турпотока в среднем на 4 процента к прошлому году, чуть выше – в горном кластере. А загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90 процентов", – написал Копайгородский в своем телеграм-канале.
Культурно-массовая программа, которая составлялась для отдыхающих и жителей города, состояла из почти 300 мероприятий на всех городских площадках, их посетили свыше 85 тысяч человек, отметил глава курорта.
Градоначальник подчеркнул, что зимний сезон продолжается, а загрузка номеров в настоящий период сохраняется на уровне 70 процентов.
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ТуризмНовости - ТуризмКоммерческая недвижимостьСочиАлексей КопайгородскийТуризмкуда поехать
 
 
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