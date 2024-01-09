https://ria.ru/20240109/sneg-1920268535.html

МЧС предупредило об опасности из-за гололеда в четырех регионах ЮФО и СКФО

МЧС предупредило об опасности из-за гололеда в четырех регионах ЮФО и СКФО - РИА Новости, 09.01.2024

МЧС предупредило об опасности из-за гололеда в четырех регионах ЮФО и СКФО

Жизнеобеспечение сразу четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны может быть нарушено во вторник из-за налипания мокрого снега на... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:58

2024-01-09T11:58

2024-01-09T12:04

жкх

россия

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жизнеобеспечение сразу четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны может быть нарушено во вторник из-за налипания мокрого снега на провода и деревья, сильного гололёда и порывов ветра, достигающих 30 метров в секунду, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 9 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Южном федеральном округе на территории Краснодарского края, Ростовской области", - говорится в прогнозе. Отмечается, что источниками возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях, метели, гололёд, а также порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду. "В Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской Республики (сильные осадки в виде дождя, мокрого снега), Кабардино-Балкарской Республики (сильные осадки - дождь, мокрый снег, сильный ветер до 30 метров в секунду", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20240108/izbienie-1920203469.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

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жкх, россия, северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год