https://ria.ru/20240109/sk-1920268919.html

Против блогера, бросившего младенца в сугроб, возбудят дело

Против блогера, бросившего младенца в сугроб, возбудят дело - РИА Новости, 09.01.2024

Против блогера, бросившего младенца в сугроб, возбудят дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб, сообщили... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:59

2024-01-09T11:59

2024-01-09T14:09

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Накануне большой общественный резонанс вызвало видео, которое проживающий за рубежом Косенко опубликовал в запрещенных в России соцсетях. На ролике он бросает двухмесячного сына в снег. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила, что обратится из-за этого видео в Следственный комитет."Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка", — сказали в СК.Кроме того, следователи должны будут инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)