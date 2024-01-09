https://ria.ru/20240109/sk-1920268919.html
Против блогера, бросившего младенца в сугроб, возбудят дело
Против блогера, бросившего младенца в сугроб, возбудят дело - РИА Новости, 09.01.2024
Против блогера, бросившего младенца в сугроб, возбудят дело
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб, сообщили... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:59
2024-01-09T11:59
2024-01-09T14:09
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Накануне большой общественный резонанс вызвало видео, которое проживающий за рубежом Косенко опубликовал в запрещенных в России соцсетях. На ролике он бросает двухмесячного сына в снег. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила, что обратится из-за этого видео в Следственный комитет."Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка", — сказали в СК.Кроме того, следователи должны будут инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Против блогера, бросившего младенца в сугроб, возбудят дело
Бастрыкин поручил завести дело против блогера Косенко, бросившего сына в сугроб
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ведомства.
Накануне большой общественный резонанс вызвало видео, которое проживающий за рубежом Косенко опубликовал в запрещенных в России соцсетях. На ролике он бросает двухмесячного сына в снег. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила, что обратится из-за этого видео в Следственный комитет.
"Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка", — сказали в СК.
Кроме того, следователи должны будут инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства, добавили в пресс-службе.
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