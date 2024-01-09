https://ria.ru/20240109/shtraf-1920324477.html
Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+"
Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+" - РИА Новости, 09.01.2024
Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+"
Таганский суд Москвы оштрафовал развлекательный телеканал "Жара ТВ" на 1 миллион за отсутствие маркировки "18+" в клипе с ЛГБТ*-тематикой (ЛГБТ* - запрещенная в РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:30
2024-01-09T15:30
2024-01-09T17:16
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал развлекательный телеканал "Жара ТВ" на 1 миллион за отсутствие маркировки "18+" в клипе с ЛГБТ*-тематикой (ЛГБТ* - запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ООО "Жара ТВ" назначен административный штраф в размере 1 миллион рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за показ музыкального клипа с нетрадиционными сексуальными отношениями в видеоряде без плашки "18+". В каком именно клипе - в суде не уточнили. В ноябре "Жара ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за демонстрацию ЛГБТ*-отношений в клипе американской исполнительницы Карди Би и британки Риты Оры.* Экстремистская организация, запрещена в РФ
https://ria.ru/20240109/tesli-1920257139.html
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россия, москва, общество
Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+"
Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+" в клипе
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал развлекательный телеканал "Жара ТВ" на 1 миллион за отсутствие маркировки "18+" в клипе с ЛГБТ*-тематикой (ЛГБТ* - запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ООО "Жара ТВ" назначен административный штраф в размере 1 миллион рублей", - сказала собеседница агентства.
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Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за показ музыкального клипа с нетрадиционными сексуальными отношениями в видеоряде без плашки "18+". В каком именно клипе - в суде не уточнили.
В ноябре "Жара ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за демонстрацию ЛГБТ*-отношений в клипе американской исполнительницы Карди Би и британки Риты Оры
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* Экстремистская организация, запрещена в РФ
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*