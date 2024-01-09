https://ria.ru/20240109/shtraf-1920324477.html

Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+"

Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+" - РИА Новости, 09.01.2024

Суд оштрафовал "Жара ТВ" на миллион рублей за отсутствие плашки "18+"

Таганский суд Москвы оштрафовал развлекательный телеканал "Жара ТВ" на 1 миллион за отсутствие маркировки "18+" в клипе с ЛГБТ*-тематикой (ЛГБТ* - запрещенная в РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:30

2024-01-09T15:30

2024-01-09T17:16

россия

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал развлекательный телеканал "Жара ТВ" на 1 миллион за отсутствие маркировки "18+" в клипе с ЛГБТ*-тематикой (ЛГБТ* - запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ООО "Жара ТВ" назначен административный штраф в размере 1 миллион рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за показ музыкального клипа с нетрадиционными сексуальными отношениями в видеоряде без плашки "18+". В каком именно клипе - в суде не уточнили. В ноябре "Жара ТВ" оштрафовали на 500 тысяч рублей за демонстрацию ЛГБТ*-отношений в клипе американской исполнительницы Карди Би и британки Риты Оры.* Экстремистская организация, запрещена в РФ

https://ria.ru/20240109/tesli-1920257139.html

https://ria.ru/20231227/propaganda-1918413284.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, общество