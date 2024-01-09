https://ria.ru/20240109/sf-1920300884.html

В СФ отметили активизацию кампании по дискредитации выборов президента

В СФ отметили активизацию кампании по дискредитации выборов президента - РИА Новости, 09.01.2024

В СФ отметили активизацию кампании по дискредитации выборов президента

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета фиксирует активизацию информационной кампании по дискредитации выборов президента РФ, говорится в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:57

2024-01-09T13:57

2024-01-09T14:04

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета фиксирует активизацию информационной кампании по дискредитации выборов президента РФ, говорится в Telegram-канале комиссии. "Рабочая группа комиссии фиксирует ожидаемую активизацию недружественными странами информационной кампании по попыткам дискредитации президентских выборов в России. Через спонсируемые Западом медиаресурсы, подконтрольные СМИ и иностранных агентов распространяются огульные обвинения и оценки, направленные на формирование негативного отношения к избирательной кампании и электоральным процедурам в Российской Федерации как таковым", - отмечается в сообщении. В качестве примера комиссия привела опубликованное 29 декабря движением "Голос"*, признанным в РФ иноагентом, "Заявления о нарушениях при сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина", в котором содержатся "бездоказательные обвинения в "принуждении и незаконном сборе подписей". "В тот же день 29.12.2023 на русскоязычной версии спонсируемого правительством США и включенного в реестр иностранных агентов ресурса "Голос Америки"* был опубликован материал, в котором депутаты Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене и Андрюс Кубилюс призвали "работать над тем, чтобы мир признал, что российский режим и человек его возглавляющий – нелегитимны", - добавили в комиссии. Кроме того, 6 января на русскоязычной версии "спонсируемого правительством США и включенного в реестр иностранных агентов ресурса "Радио Свобода"* была опубликована явно заказная статья иноагента Ивана Беляева* о российских президентских выборах", в которой навязывается мнение, что "ни один серьёзный человек не сможет сказать, что они (выборы) являются хоть мало-мальски свободными, честными, конкурентными или непредсказуемыми", отмечается в сообщении. "08.01 на сайте признанного иноагентом движения "Голос"* была опубликована статья "Как ЦИК РФ "работает" с жалобами на президентской кампании". В материале продвигается ложный тезис, что "избирательная кампания проходит с беспрецедентными нарушениями и массовым открытым использованием административного ресурса практически с самых первых её дней", - подчеркнули сенаторы. Рабочая группа, созданная в комиссии для мониторинга попыток вмешательства в выборы президента РФ, также напомнила, что согласно законодательству иноагенты "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума". Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.* Признаны иноагентами в России

https://ria.ru/20231218/vybory-1916602148.html

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политика, россия, совет федерации рф