https://ria.ru/20240109/semi-1920380954.html

Статус многодетных семей могут закрепить в весеннюю сессию, заявили в ГД

Статус многодетных семей могут закрепить в весеннюю сессию, заявили в ГД - РИА Новости, 09.01.2024

Статус многодетных семей могут закрепить в весеннюю сессию, заявили в ГД

Единый статус многодетных семей на федеральном уровне может быть закреплен в весеннюю сессию, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:03

2024-01-09T19:03

2024-01-09T19:03

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татьяна буцкая

владимир путин

михаил мишустин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Единый статус многодетных семей на федеральном уровне может быть закреплен в весеннюю сессию, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). "Я думаю, что все будет достаточно оперативно. Однозначно, в весеннюю сессию", - ответила Буцкая на вопрос РИА Новости о закреплении статуса. Депутат уточнила, что формат документа пока точно неизвестен "это может быть и постановление правительства, и указ президента". "Подробности - это уже то, что получим сейчас в рабочей группе по Году семьи. Что из огромного количества предложений у нас в результате войдет, будем сейчас обсуждать", - добавила парламентарий. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо оперативно закрепить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Правительство России планирует закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами во вторник. Он добавил, что правительство утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году. По его словам, также предусмотрена разработка стратегического документа в части демографической, семейной политики на перспективу до 2030 года. Указом президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи.

https://ria.ru/20240109/plan-1920347562.html

https://ria.ru/20231128/usloviya-1912466215.html

https://ria.ru/20240104/semya-1919689435.html

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россия, татьяна буцкая, владимир путин, михаил мишустин, единая россия, госдума рф, общество