https://ria.ru/20240109/sanktsii-1920226388.html

Стало известно, сколько денег ЕС потерял из-за санкций против России

Стало известно, сколько денег ЕС потерял из-за санкций против России - РИА Новости, 09.01.2024

Стало известно, сколько денег ЕС потерял из-за санкций против России

Евросоюз потерял из-за антироссийских санкций 500 миллионов евро, заявил в интервью "Известиям" депутат бундестага Маттиас Моосдорф. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:36

2024-01-09T08:36

2024-01-09T09:14

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Евросоюз потерял из-за антироссийских санкций 500 миллионов евро, заявил в интервью "Известиям" депутат бундестага Маттиас Моосдорф. "Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет "осажденной крепости". Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 миллионов евро", — сказал депутат. Как заявлял в конце декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер, Берлин оплачивает половину всей помощи Киеву из Европы. Кроме того, он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ. После начала спецоперации западные страны усилили экономическое давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти санкции неэффективны.

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в мире, россия, германия, евросоюз