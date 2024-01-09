Стало известно, сколько денег ЕС потерял из-за санкций против России
В бундестаге заявили о потере ЕС €500 млн из-за санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Евросоюз потерял из-за антироссийских санкций 500 миллионов евро, заявил в интервью "Известиям" депутат бундестага Маттиас Моосдорф.
"Санкции затрагивают только Запад. В самой России они укрепляют менталитет "осажденной крепости". Фактические издержки от санкций для ЕС уже, вероятно, превысили 500 миллионов евро", — сказал депутат.
Как заявлял в конце декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер, Берлин оплачивает половину всей помощи Киеву из Европы. Кроме того, он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ.
Как заявлял в конце декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер, Берлин оплачивает половину всей помощи Киеву из Европы. Кроме того, он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ.
После начала спецоперации западные страны усилили экономическое давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти санкции неэффективны.