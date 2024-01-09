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Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске - РИА Новости, 09.01.2024
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07:42 09.01.2024 (обновлено: 08:52 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/samolet-1920223812.html
Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске
Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске - РИА Новости, 09.01.2024
Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске
На борту Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске, находились 176 человек, никто не пострадал, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T07:42
2024-01-09T08:52
происшествия
норильск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
западно-сибирская транспортная прокуратура
boeing 737-800
красноярск
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске, находились 176 человек, никто не пострадал, сообщила Росавиация.По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании Nordstar сел в Норильске, при этом было "допущено выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы"."Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту находились 176 человек: восемь членов экипажа и 168 пассажиров. Никто не пострадал", — заявили в Росавиации.Красноярский следственный отдел на транспорте начал проверку по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Аэропорт Норильска работает в штатном режиме, добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По словам собеседницы агентства, никто из пассажиров за помощью не обращался.В Росавиации также отметили, что самолеты во время инцидента на запасные аэродромы не уходили.
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норильск
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происшествия, норильск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737-800, красноярск
Происшествия, Норильск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Boeing 737-800, Красноярск
Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске

Росавиация: на борту выкатившегося с ВПП в Норильске Boeing было 176 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта "Норильск"
Здание аэропорта Норильск - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Здание аэропорта "Норильск". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске, находились 176 человек, никто не пострадал, сообщила Росавиация.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании Nordstar сел в Норильске, при этом было "допущено выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы".
"Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту находились 176 человек: восемь членов экипажа и 168 пассажиров. Никто не пострадал", — заявили в Росавиации.
Красноярский следственный отдел на транспорте начал проверку по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Аэропорт Норильска работает в штатном режиме, добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По словам собеседницы агентства, никто из пассажиров за помощью не обращался.
В Росавиации также отметили, что самолеты во время инцидента на запасные аэродромы не уходили.
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ПроисшествияНорильскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Западно-Сибирская транспортная прокуратураBoeing 737-800Красноярск
 
 
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