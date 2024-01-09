https://ria.ru/20240109/samolet-1920223812.html

Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске

Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске - РИА Новости, 09.01.2024

Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске

На борту Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске, находились 176 человек, никто не пострадал, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T07:42

2024-01-09T07:42

2024-01-09T08:52

происшествия

норильск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

западно-сибирская транспортная прокуратура

boeing 737-800

красноярск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92422/00/924220036_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_a95ec9d5e283a581fa02ea6a352a320a.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске, находились 176 человек, никто не пострадал, сообщила Росавиация.По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании Nordstar сел в Норильске, при этом было "допущено выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы"."Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту находились 176 человек: восемь членов экипажа и 168 пассажиров. Никто не пострадал", — заявили в Росавиации.Красноярский следственный отдел на транспорте начал проверку по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Аэропорт Норильска работает в штатном режиме, добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По словам собеседницы агентства, никто из пассажиров за помощью не обращался.В Росавиации также отметили, что самолеты во время инцидента на запасные аэродромы не уходили.

https://ria.ru/20240108/samolet-1920170010.html

норильск

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, норильск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737-800, красноярск