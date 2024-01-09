https://ria.ru/20240109/samolet-1920221865.html
В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы
В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы - РИА Новости, 09.01.2024
В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы
Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:59
2024-01-09T06:59
2024-01-09T10:13
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норильск
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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявшего рейс Красноярск–Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 169 пассажиров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки. Прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.
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происшествия, норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Норильск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Россия
В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы
В аэропорту Норильска Boeing 737-800 при посадке выкатился за пределы полосы
КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявшего рейс Красноярск–Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 169 пассажиров", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки. Прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.