https://ria.ru/20240109/samolet-1920221865.html

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы - РИА Новости, 09.01.2024

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы

Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:59

2024-01-09T06:59

2024-01-09T10:13

происшествия

норильск

западно-сибирская транспортная прокуратура

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920239799_13:0:1149:639_1920x0_80_0_0_894f92d77a078cdfccf3f548f743fabe.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявшего рейс Красноярск–Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 169 пассажиров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки. Прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.

https://ria.ru/20240103/samolet-1919563017.html

норильск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура, россия