https://ria.ru/20240109/rubl-1920208085.html

Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января

Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января - РИА Новости, 09.01.2024

Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января

В первую неделю торгов после праздников рубль останется волатильным, а затем на него начнут влиять фундаментальные факторы, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T02:15

2024-01-09T02:15

2024-01-09T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

александр бахтин (экономист)

бкс мир инвестиций

рубль

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В первую неделю торгов после праздников рубль останется волатильным, а затем на него начнут влиять фундаментальные факторы, рассказал в интервью агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин."По нашим ожиданиям, в первую рабочую неделю января курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 90,5-92,5", — отметил он.К факторам поддержки нацвалюты относятся жесткая денежно-кредитная политика регулятора, контроль продажи валютной выручки и запланированный рост продажи валюты Банком России. Против рубля могут сыграть удешевление нефти и усиление доллара. При этом в базовом сценарии до конца января рубль может укрепиться у отметки 90 за доллар, заключил Бахтин.

https://ria.ru/20240104/rubl-1918996906.html

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экономика, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, рубль