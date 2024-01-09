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Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января - РИА Новости, 09.01.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:15 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/rubl-1920208085.html
Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января
Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января - РИА Новости, 09.01.2024
Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января
В первую неделю торгов после праздников рубль останется волатильным, а затем на него начнут влиять фундаментальные факторы, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T02:15
2024-01-09T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
александр бахтин (экономист)
бкс мир инвестиций
рубль
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В первую неделю торгов после праздников рубль останется волатильным, а затем на него начнут влиять фундаментальные факторы, рассказал в интервью агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин."По нашим ожиданиям, в первую рабочую неделю января курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 90,5-92,5", — отметил он.К факторам поддержки нацвалюты относятся жесткая денежно-кредитная политика регулятора, контроль продажи валютной выручки и запланированный рост продажи валюты Банком России. Против рубля могут сыграть удешевление нефти и усиление доллара. При этом в базовом сценарии до конца января рубль может укрепиться у отметки 90 за доллар, заключил Бахтин.
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экономика, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Александр Бахтин (экономист), БКС Мир инвестиций, Рубль
Инвестстратег раскрыл, что будет с рублем до конца января

Инвестстратег Бахтин: рубль останется волатильным после праздников

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В первую неделю торгов после праздников рубль останется волатильным, а затем на него начнут влиять фундаментальные факторы, рассказал в интервью агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
"По нашим ожиданиям, в первую рабочую неделю января курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 90,5-92,5", — отметил он.
К факторам поддержки нацвалюты относятся жесткая денежно-кредитная политика регулятора, контроль продажи валютной выручки и запланированный рост продажи валюты Банком России. Против рубля могут сыграть удешевление нефти и усиление доллара. При этом в базовом сценарии до конца января рубль может укрепиться у отметки 90 за доллар, заключил Бахтин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияАлександр Бахтин (экономист)БКС Мир инвестицийРубль
 
 
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