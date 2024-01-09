https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html

Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн

Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн - РИА Новости, 09.01.2024

Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:03

2024-01-09T13:03

2024-01-09T14:15

москва

происшествия

лев рубинштейн

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее сообщалось, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии."Восьмого января на улице Образцова, в районе дома 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе 2024-01-09T13:03 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, лев рубинштейн, видео