https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн - РИА Новости, 09.01.2024
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:03
2024-01-09T13:03
2024-01-09T14:15
москва
происшествия
лев рубинштейн
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее сообщалось, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии."Восьмого января на улице Образцова, в районе дома 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.
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Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
2024-01-09T13:03
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, лев рубинштейн, видео
Москва, Происшествия, Лев Рубинштейн
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
Водитель машины, сбившей поэта Рубинштейна, не притормозил перед переходом