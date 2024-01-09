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Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн - РИА Новости, 09.01.2024
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13:03 09.01.2024 (обновлено: 14:15 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн - РИА Новости, 09.01.2024
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:03
2024-01-09T14:15
москва
происшествия
лев рубинштейн
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее сообщалось, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии."Восьмого января на улице Образцова, в районе дома 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.
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Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
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москва, происшествия, лев рубинштейн, видео
Москва, Происшествия, Лев Рубинштейн
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
2024-01-09T13:03
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Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн

Водитель машины, сбившей поэта Рубинштейна, не притормозил перед переходом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поэт Лев Рубинштейн попал под машину на "зебре" на северо-востоке Москвы, водитель не притормозил перед пешеходным переходом, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее сообщалось, что российский поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
«
"Восьмого января на улице Образцова, в районе дома 9 водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.
 
МоскваПроисшествияЛев Рубинштейн
 
 
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