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Стало известно о состоянии поэта Льва Рубинштейна после ДТП
Стало известно о состоянии поэта Льва Рубинштейна после ДТП - РИА Новости, 09.01.2024
Стало известно о состоянии поэта Льва Рубинштейна после ДТП
Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:14
2024-01-09T09:14
2024-01-09T15:54
культура
москва
лев рубинштейн
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. "Состояние крайне тяжелое", — сказал сотрудник медучреждения.По информации СМИ, накануне Рубинштейн попал под машину, у него переломы и черепно-мозговая травма. Как рассказали в столичном дептрансе, это произошло на улице Образцова, в районе дома 9. Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил поэта, переходившего улицу. По предварительным данным, за владельцем автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений правил дорожного движения, отметили в дептрансе, добавив, что в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 1970-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/154779/18/1547791833_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2c2806b3f5da6eac965e6e4f55f684bb.jpg
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
2024-01-09T09:14
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РИА Новости
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москва, лев рубинштейн, видео
Культура, Москва, Лев Рубинштейн
Стало известно о состоянии поэта Льва Рубинштейна после ДТП
Сбитый машиной поэт Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
"Состояние крайне тяжелое", — сказал сотрудник медучреждения.
По информации СМИ, накануне Рубинштейн попал под машину, у него переломы и черепно-мозговая травма.
Как рассказали в столичном дептрансе, это произошло на улице Образцова, в районе дома 9. Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил поэта, переходившего улицу. По предварительным данным, за владельцем автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений правил дорожного движения, отметили в дептрансе, добавив, что в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 1970-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.