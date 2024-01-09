https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920229810.html

Стало известно о состоянии поэта Льва Рубинштейна после ДТП

Стало известно о состоянии поэта Льва Рубинштейна после ДТП - РИА Новости, 09.01.2024

Стало известно о состоянии поэта Льва Рубинштейна после ДТП

Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:14

2024-01-09T09:14

2024-01-09T15:54

культура

москва

лев рубинштейн

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. "Состояние крайне тяжелое", — сказал сотрудник медучреждения.По информации СМИ, накануне Рубинштейн попал под машину, у него переломы и черепно-мозговая травма. Как рассказали в столичном дептрансе, это произошло на улице Образцова, в районе дома 9. Водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил поэта, переходившего улицу. По предварительным данным, за владельцем автомобиля за последний год числится 19 эпизодов нарушений правил дорожного движения, отметили в дептрансе, добавив, что в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 1970-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе 2024-01-09T09:14 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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