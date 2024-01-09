https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920215150.html

Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина

Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина - РИА Новости, 09.01.2024

Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина

Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T02:52

2024-01-09T02:52

2024-01-09T09:26

культура

москва

лев рубинштейн

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*."Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. — Прим. ред.), в тяжелом состоянии", — говорится в посте.По информации журналиста Игоря Иртеньева, Льву Рубинштейну сделали операцию.Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 70-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, лев рубинштейн