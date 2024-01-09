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Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина
Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина - РИА Новости, 09.01.2024
Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина
Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T02:52
2024-01-09T02:52
2024-01-09T09:26
культура
москва
лев рубинштейн
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*."Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. — Прим. ред.), в тяжелом состоянии", — говорится в посте.По информации журналиста Игоря Иртеньева, Льву Рубинштейну сделали операцию.Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 70-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, лев рубинштейн
Культура, Москва, Лев Рубинштейн
Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина
Знакомые поэта Рубинштейна заявили, что его сбила машина
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*.
«
"Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. — Прим. ред.), в тяжелом состоянии", — говорится в посте.
По информации журналиста Игоря Иртеньева, Льву Рубинштейну сделали операцию.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 70-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.