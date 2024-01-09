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Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина - РИА Новости, 09.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:52 09.01.2024 (обновлено: 09:26 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920215150.html
Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина
Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина - РИА Новости, 09.01.2024
Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина
Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T02:52
2024-01-09T09:26
культура
москва
лев рубинштейн
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*.&quot;Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. — Прим. ред.), в тяжелом состоянии&quot;, — говорится в посте.По информации журналиста Игоря Иртеньева, Льву Рубинштейну сделали операцию.Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 70-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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москва, лев рубинштейн
Культура, Москва, Лев Рубинштейн
Знакомые поэта Льва Рубинштейна заявили, что его сбила машина

Знакомые поэта Рубинштейна заявили, что его сбила машина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоэт и публицист Лев Рубинштейн на церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральном доме журналиста в Москве. 11 декабря 2018
Поэт и публицист Лев Рубинштейн на церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральном доме журналиста в Москве. 11 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поэта и публициста Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве, сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, на своей странице в Facebook*.
«

"Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. — Прим. ред.), в тяжелом состоянии", — говорится в посте.

По информации журналиста Игоря Иртеньева, Льву Рубинштейну сделали операцию.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. В 70-е поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
КультураМоскваЛев Рубинштейн
 
 
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