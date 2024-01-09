https://ria.ru/20240109/rozysk-1920306107.html

МВД объявило в розыск Ходорковского*

МВД объявило в розыск Ходорковского* - РИА Новости, 09.01.2024

МВД объявило в розыск Ходорковского*

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан в России иноагентом) повторно объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:26

2024-01-09T14:26

2024-01-09T15:11

россия

происшествия

юкос

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан в России иноагентом) повторно объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ."Михаил Ходорковский*… 26.6.1963. Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - говорится на сайте ведомства.Также указано, что Ходорковского* ранее разыскивали по уголовному делу от 2015 года, сейчас решено ту карточку изъять.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в сентябре на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты в Twitter о спецоперации .Некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231226/kontrol-1918146401.html

https://ria.ru/20231220/khodorkovskiy-1916918537.html

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россия, происшествия, юкос