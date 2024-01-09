Худший сценарий. Польский генерал сделал шокирующее заявление о Путине
Генерал Скшипчак: НАТО и ЕС не могут противостоять России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За два года украинского конфликта ни НАТО, ни ЕС не выработали стратегии противостояния России, заявил Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак.
"Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать", — отметил генерал.
"Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать", — отметил генерал.
По его мнению, голоса поддержки Украины ослабевают по мере продвижения российской армии на фронте.
"Это худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте войск", — заключил он.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
"Это худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте войск", — заключил он.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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