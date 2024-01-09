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Худший сценарий. Польский генерал сделал шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/rossiya-1920304192.html
Худший сценарий. Польский генерал сделал шокирующее заявление о Путине
Худший сценарий. Польский генерал сделал шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 09.01.2024
Худший сценарий. Польский генерал сделал шокирующее заявление о Путине
За два года украинского конфликта ни НАТО, ни ЕС не выработали стратегии противостояния России, заявил Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак. "Владимира... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:11
2024-01-09T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За два года украинского конфликта ни НАТО, ни ЕС не выработали стратегии противостояния России, заявил Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак. "Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать", — отметил генерал. По его мнению, голоса поддержки Украины ослабевают по мере продвижения российской армии на фронте. "Это худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте войск", — заключил он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920285125.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, сша, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, НАТО, Евросоюз
Худший сценарий. Польский генерал сделал шокирующее заявление о Путине

Генерал Скшипчак: НАТО и ЕС не могут противостоять России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За два года украинского конфликта ни НАТО, ни ЕС не выработали стратегии противостояния России, заявил Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак.

"Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать", — отметил генерал.
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По его мнению, голоса поддержки Украины ослабевают по мере продвижения российской армии на фронте.

"Это худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте войск", — заключил он.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСШАНАТОЕвросоюз
 
 
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