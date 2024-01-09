Рейтинг@Mail.ru
Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/romanovski-1920312584.html
Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства
Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства - РИА Новости, 09.01.2024
Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства
Польский фермер из Калининградской области Роман Романовски рассказал РИА Новости, что очень рад получить гражданство РФ, потому что у него русские корни и... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:51
2024-01-09T14:51
россия
польша
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920300138_0:324:2220:1573_1920x0_80_0_0_1020c5a60d6083ad29f48372848774ce.jpg
КАЛИНИНГРАД, 9 янв — РИА Новости. Польский фермер из Калининградской области Роман Романовски рассказал РИА Новости, что очень рад получить гражданство РФ, потому что у него русские корни и русская душа. Ранее указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство РФ Романа Романовски был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Очень я рад (получить гражданство РФ - ред.), это хорошая новость. Спасибо президенту нашему. Четыре года... я ждал... но верил, что получу гражданство... История моей семьи идет, когда Речь Посполитая была в составе Российской империи. Мой прадедушка был полковник царской армии, его супруга была русской.. У меня душа русская. Меня всегда интересовала история России", - сказал Романовски. Он добавил, что бизнесом в России занимается с 90-х годов, но раньше это была торговля. Фермерское хозяйство в Калининградской области он основал 8 лет назад, и за это время "Романовски агро" стала крупнейшей компанией в регионе, на площади более 10 тысяч гектаров выращиваются пшеница, кукуруза, рапс и соя. "У меня все работники российские. Это больше 100 человек. Никто из Польши не работает. Я всех научил, как правильно работать. У меня самый лучший урожай. Поля красивые, ухожены, построен самый большой элеватор. Мои поля возле дороги приятно посмотреть. В 2022 году Всероссийский день поля проводили на моих полях", - отметил Романовски.Власти Калининградской области ранее сообщили РИА Новости, что рады приветствовать в регионе нового гражданина РФ Романа Романовски, который много сделал для развития региона и продолжит здесь свою работу уже в новом статусе.
https://ria.ru/20240109/kalageorgi-1920267849.html
https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920300138_0:0:2221:1665_1920x0_80_0_0_72e9b4eb5c0aacf799caec3666c8847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, общество
Россия, Польша, Общество
Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства

Польский фермер Романовски заявил, что у него русские корни и русская душа

© Полесск./ВконтактеРоман Романовски за работой
Роман Романовски за работой
© Полесск./Вконтакте
Роман Романовски за работой
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 9 янв — РИА Новости. Польский фермер из Калининградской области Роман Романовски рассказал РИА Новости, что очень рад получить гражданство РФ, потому что у него русские корни и русская душа.
Ранее указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство РФ Романа Романовски был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Очень я рад (получить гражданство РФ - ред.), это хорошая новость. Спасибо президенту нашему. Четыре года... я ждал... но верил, что получу гражданство... История моей семьи идет, когда Речь Посполитая была в составе Российской империи. Мой прадедушка был полковник царской армии, его супруга была русской.. У меня душа русская. Меня всегда интересовала история России", - сказал Романовски.
Он добавил, что бизнесом в России занимается с 90-х годов, но раньше это была торговля. Фермерское хозяйство в Калининградской области он основал 8 лет назад, и за это время "Романовски агро" стала крупнейшей компанией в регионе, на площади более 10 тысяч гектаров выращиваются пшеница, кукуруза, рапс и соя.
Андрей Калагеорги - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство
Вчера, 11:56
"У меня все работники российские. Это больше 100 человек. Никто из Польши не работает. Я всех научил, как правильно работать. У меня самый лучший урожай. Поля красивые, ухожены, построен самый большой элеватор. Мои поля возле дороги приятно посмотреть. В 2022 году Всероссийский день поля проводили на моих полях", - отметил Романовски.
Власти Калининградской области ранее сообщили РИА Новости, что рады приветствовать в регионе нового гражданина РФ Романа Романовски, который много сделал для развития региона и продолжит здесь свою работу уже в новом статусе.
Ведущий телеканала RT Питер Лавелль - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Американский журналист Лавелль получил российское гражданство
Вчера, 12:07
 
РоссияПольшаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала