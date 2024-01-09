https://ria.ru/20240109/romanovski-1920312584.html

Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства

Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства - РИА Новости, 09.01.2024

Поляк Романовский отреагировал на присвоение российского гражданства

Польский фермер из Калининградской области Роман Романовски рассказал РИА Новости, что очень рад получить гражданство РФ, потому что у него русские корни и... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:51

2024-01-09T14:51

2024-01-09T14:51

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КАЛИНИНГРАД, 9 янв — РИА Новости. Польский фермер из Калининградской области Роман Романовски рассказал РИА Новости, что очень рад получить гражданство РФ, потому что у него русские корни и русская душа. Ранее указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство РФ Романа Романовски был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Очень я рад (получить гражданство РФ - ред.), это хорошая новость. Спасибо президенту нашему. Четыре года... я ждал... но верил, что получу гражданство... История моей семьи идет, когда Речь Посполитая была в составе Российской империи. Мой прадедушка был полковник царской армии, его супруга была русской.. У меня душа русская. Меня всегда интересовала история России", - сказал Романовски. Он добавил, что бизнесом в России занимается с 90-х годов, но раньше это была торговля. Фермерское хозяйство в Калининградской области он основал 8 лет назад, и за это время "Романовски агро" стала крупнейшей компанией в регионе, на площади более 10 тысяч гектаров выращиваются пшеница, кукуруза, рапс и соя. "У меня все работники российские. Это больше 100 человек. Никто из Польши не работает. Я всех научил, как правильно работать. У меня самый лучший урожай. Поля красивые, ухожены, построен самый большой элеватор. Мои поля возле дороги приятно посмотреть. В 2022 году Всероссийский день поля проводили на моих полях", - отметил Романовски.Власти Калининградской области ранее сообщили РИА Новости, что рады приветствовать в регионе нового гражданина РФ Романа Романовски, который много сделал для развития региона и продолжит здесь свою работу уже в новом статусе.

https://ria.ru/20240109/kalageorgi-1920267849.html

https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, польша, общество