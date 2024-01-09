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Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России - РИА Новости, 09.01.2024
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13:42 09.01.2024 (обновлено: 13:46 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/romanovski-1920297730.html
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России - РИА Новости, 09.01.2024
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России
Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски, работающему в Калининградской области. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:42
2024-01-09T13:46
россия
калининградская область
калининград
владимир путин
польша
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски, работающему в Калининградской области. Указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Романовски Роман, родившийся 10 апреля 1965 г. в Польше", - говорится в тексте указа. Романовски, согласно данным местных СМИ, является учредителем агрокомпании "Романовски агро", компания занимается выращиванием зерновых культур в Полесском округе Калининградской области.
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россия, калининградская область, калининград, владимир путин, польша, общество
Россия, Калининградская область, Калининград, Владимир Путин, Польша, Общество
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России

Путин предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски, работающему в Калининградской области.
Указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Романовски Роман, родившийся 10 апреля 1965 г. в Польше", - говорится в тексте указа.
Романовски, согласно данным местных СМИ, является учредителем агрокомпании "Романовски агро", компания занимается выращиванием зерновых культур в Полесском округе Калининградской области.
Ведущий телеканала RT Питер Лавелль - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Американский журналист Лавелль получил российское гражданство
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