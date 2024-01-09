https://ria.ru/20240109/romanovski-1920297730.html

Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России

Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России - РИА Новости, 09.01.2024

Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России

Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски, работающему в Калининградской области. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:42

2024-01-09T13:42

2024-01-09T13:46

россия

калининградская область

калининград

владимир путин

польша

общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски, работающему в Калининградской области. Указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Романовски Роман, родившийся 10 апреля 1965 г. в Польше", - говорится в тексте указа. Романовски, согласно данным местных СМИ, является учредителем агрокомпании "Романовски агро", компания занимается выращиванием зерновых культур в Полесском округе Калининградской области.

https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, калининградская область, калининград, владимир путин, польша, общество