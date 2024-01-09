https://ria.ru/20240109/romanovski-1920297730.html
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России - РИА Новости, 09.01.2024
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России
Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски, работающему в Калининградской области. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:42
2024-01-09T13:42
2024-01-09T13:46
россия
калининградская область
калининград
владимир путин
польша
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_cb8074ad7d1a8f642423abbd6bff5516.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски, работающему в Калининградской области. Указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Романовски Роман, родившийся 10 апреля 1965 г. в Польше", - говорится в тексте указа. Романовски, согласно данным местных СМИ, является учредителем агрокомпании "Романовски агро", компания занимается выращиванием зерновых культур в Полесском округе Калининградской области.
https://ria.ru/20240109/lavell-1920272042.html
россия
калининградская область
калининград
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининградская область, калининград, владимир путин, польша, общество
Россия, Калининградская область, Калининград, Владимир Путин, Польша, Общество
Работающий под Калининградом польский фермер получил гражданство России
Путин предоставил российское гражданство польскому фермеру Роману Романовски