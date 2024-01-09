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МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США - РИА Новости, 09.01.2024
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12:37 09.01.2024 (обновлено: 12:39 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rf-1920280409.html
МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США
МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США - РИА Новости, 09.01.2024
МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США
В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:37
2024-01-09T12:39
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости во вторник в МИД РФ."В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Вудлэнду", - сказали агентству в министерстве.Каких-либо деталей во внешнеполитическом ведомстве не сообщили.Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков. Он обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
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в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США

МИД: РФ даст доступ к обвиняемому из-за наркотиков Вудлэнду при обращении США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости во вторник в МИД РФ.
«
"В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Вудлэнду", - сказали агентству в министерстве.
Каких-либо деталей во внешнеполитическом ведомстве не сообщили.
Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков. Он обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
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