https://ria.ru/20240109/rf-1920280409.html

МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США

МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США - РИА Новости, 09.01.2024

МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США

В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:37

2024-01-09T12:37

2024-01-09T12:39

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости во вторник в МИД РФ."В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Вудлэнду", - сказали агентству в министерстве.Каких-либо деталей во внешнеполитическом ведомстве не сообщили.Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков. Он обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.

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