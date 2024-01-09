https://ria.ru/20240109/resheniya-1920317547.html

Сейчас для Донбасса важны прагматичные решения, заявил Пушилин

Сейчас для Донбасса важны прагматичные решения, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2024

Сейчас для Донбасса важны прагматичные решения, заявил Пушилин

Сильным эмоциям еще не время, они будут после победы, а сейчас нужны холодные и выверенные решения на пользу Донбассу и России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:07

2024-01-09T15:07

2024-01-09T22:34

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сильным эмоциям еще не время, они будут после победы, а сейчас нужны холодные и выверенные решения на пользу Донбассу и России, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Эмоции пришлось выключить еще далеком в 2014 году, потому что если руководствоваться своими эмоциями, увы, это нехороший подсказчик для принятия логичных, выверенных, прагматичных решений, которые должны пойти на пользу Донбасса, России", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, испытывает ли он к кому-нибудь ненависть за потери новогодних дней и прошлых лет. Поэтому, считает он, в этом плане нужны только холодный расчет и холодная голова. "Эмоциональная составляющая, наверное, будет потом. Вот победим, выдохнем, а потом уже можно будет и любить, и ненавидеть от души – так, как мы можем, по-русски, но это потом. А сейчас просто работаем, трудимся на благо нашей страны", - отметил глава ДНР. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920218512.html

https://ria.ru/20240108/donbass-1920171244.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Полная версия интервью Дениса Пушилина Полная версия интервью Дениса Пушилина 2024-01-09T15:07 true PT26M58S

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россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин