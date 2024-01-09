СМИ: новый температурный рекорд будет побит в 2024 году из-за Эль-Ниньо
Bloomberg: ученые допустили, что 2024 год станет самым жарким за всю историю
Аномальная жара. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новый температурный рекорд будет побит в 2024 году из-за повышения температур на фоне природного феномена Эль-Ниньо, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов.
По данным агентства, 2024 год может стать самым жарким за всю историю, феномена Эль-Ниньо (природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды и отсутствие осадков).
"В 2023 году средний показатель был примерно на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (до 18 века - ред.). По предварительным оценкам, в этом году (2024 году - ред.) температура повысится на 1,3–1,6 градуса Цельсия", - отмечает агентство со ссылкой на экспертов.
Как заявила агентству специалист некоммерческой организации по моделированию океана [C]Worthy Улла Хид, чем дольше длится действие Эль-Ниньо, тем теплее становится Тихий океан и воздух над ним. Как рассказал агентству специалист от Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфэден, так как Эль-Ниньо требуется несколько месяцев, чтобы достичь пика, может произойти "задержка" между нагревом Тихого океана и повышением температуры поверхности Земли в мире.
"Другими словами, второй год Эль-Ниньо будет жарче первого (2023 год - ред.)", - отмечает Bloomberg.
Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.