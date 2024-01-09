https://ria.ru/20240109/rekord-1920254118.html

СМИ: новый температурный рекорд будет побит в 2024 году из-за Эль-Ниньо

СМИ: новый температурный рекорд будет побит в 2024 году из-за Эль-Ниньо - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ: новый температурный рекорд будет побит в 2024 году из-за Эль-Ниньо

Новый температурный рекорд будет побит в 2024 году из-за повышения температур на фоне природного феномена Эль-Ниньо, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:20

2024-01-09T11:20

2024-01-09T11:20

в мире

земля

всемирная метеорологическая организация

тихий океан

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новый температурный рекорд будет побит в 2024 году из-за повышения температур на фоне природного феномена Эль-Ниньо, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов. По данным агентства, 2024 год может стать самым жарким за всю историю, феномена Эль-Ниньо (природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды и отсутствие осадков). "В 2023 году средний показатель был примерно на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (до 18 века - ред.). По предварительным оценкам, в этом году (2024 году - ред.) температура повысится на 1,3–1,6 градуса Цельсия", - отмечает агентство со ссылкой на экспертов. Как заявила агентству специалист некоммерческой организации по моделированию океана [C]Worthy Улла Хид, чем дольше длится действие Эль-Ниньо, тем теплее становится Тихий океан и воздух над ним. Как рассказал агентству специалист от Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфэден, так как Эль-Ниньо требуется несколько месяцев, чтобы достичь пика, может произойти "задержка" между нагревом Тихого океана и повышением температуры поверхности Земли в мире. "Другими словами, второй год Эль-Ниньо будет жарче первого (2023 год - ред.)", - отмечает Bloomberg. Блумберг со ссылкой на экспертов также подчеркивает, что из-за феномена Эль-Ниньо произойдут изменения, которые могут сильно повлиять на сферу сельского хозяйства, а также усугубят ситуацию с лесными пожарами, например, в Канаде и США. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html

земля

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, земля, всемирная метеорологическая организация, тихий океан