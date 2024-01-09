Рейтинг@Mail.ru
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/rebenok-1920341705.html
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива - РИА Новости, 09.01.2024
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива
Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:11
2024-01-09T16:11
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости в краевом СК. Ранее в Telegram-канале издания Properm появилась информация, что в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва (Орджоникидзевский район Перми) захлебнулся ребенок: малыш пришел в заведение вместе с отцом, у которого был новогодний корпоратив, ЧП случилось, пока взрослые занимались приготовлением к празднику."Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - рассказали в ведомстве. По данным электронной поисковой службы, в микрорайоне Гайва находится семь комплексов с саунами (почти все вместительностью 8-10 человек), во многих есть небольшие бассейны.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива

В Перми ребенок захлебнулся в бассейне во время новогоднего корпоратива у отца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости в краевом СК.
Ранее в Telegram-канале издания Properm появилась информация, что в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва (Орджоникидзевский район Перми) захлебнулся ребенок: малыш пришел в заведение вместе с отцом, у которого был новогодний корпоратив, ЧП случилось, пока взрослые занимались приготовлением к празднику.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - рассказали в ведомстве.
По данным электронной поисковой службы, в микрорайоне Гайва находится семь комплексов с саунами (почти все вместительностью 8-10 человек), во многих есть небольшие бассейны.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В подмосковном Видном ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
19 октября 2023, 09:51
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала