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В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива - РИА Новости, 09.01.2024
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива
Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:11
2024-01-09T16:11
2024-01-09T16:11
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости в краевом СК. Ранее в Telegram-канале издания Properm появилась информация, что в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва (Орджоникидзевский район Перми) захлебнулся ребенок: малыш пришел в заведение вместе с отцом, у которого был новогодний корпоратив, ЧП случилось, пока взрослые занимались приготовлением к празднику."Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - рассказали в ведомстве. По данным электронной поисковой службы, в микрорайоне Гайва находится семь комплексов с саунами (почти все вместительностью 8-10 человек), во многих есть небольшие бассейны.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива
В Перми ребенок захлебнулся в бассейне во время новогоднего корпоратива у отца
ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости в краевом СК.
Ранее в Telegram-канале
издания Properm появилась информация, что в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва (Орджоникидзевский район Перми) захлебнулся ребенок: малыш пришел в заведение вместе с отцом, у которого был новогодний корпоратив, ЧП случилось, пока взрослые занимались приготовлением к празднику.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - рассказали в ведомстве.
По данным электронной поисковой службы, в микрорайоне Гайва находится семь комплексов с саунами (почти все вместительностью 8-10 человек), во многих есть небольшие бассейны.
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