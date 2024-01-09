https://ria.ru/20240109/rebenok-1920341705.html

В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива

В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива - РИА Новости, 09.01.2024

В Перми ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива

Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:11

2024-01-09T16:11

2024-01-09T16:11

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

новый год

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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после появления информации о гибели ребенка в бассейне банного комплекса в Перми в канун Нового года, сообщили РИА Новости в краевом СК. Ранее в Telegram-канале издания Properm появилась информация, что в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва (Орджоникидзевский район Перми) захлебнулся ребенок: малыш пришел в заведение вместе с отцом, у которого был новогодний корпоратив, ЧП случилось, пока взрослые занимались приготовлением к празднику."Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - рассказали в ведомстве. По данным электронной поисковой службы, в микрорайоне Гайва находится семь комплексов с саунами (почти все вместительностью 8-10 человек), во многих есть небольшие бассейны.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html

пермь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), новый год