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"Разделится на части". СМИ сообщили о "сокрушительном ударе" по Украине
"Разделится на части". СМИ сообщили о "сокрушительном ударе" по Украине - РИА Новости, 09.01.2024
"Разделится на части". СМИ сообщили о "сокрушительном ударе" по Украине
Украина может утратить еще больше территорий в течение года и от отчаяния попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, заявил директор аналитического... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T03:40
2024-01-09T03:40
2024-01-09T06:56
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина может утратить еще больше территорий в течение года и от отчаяния попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time."Украина будет фактически разделена на части в этом году. <...> Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться", — считает эксперт.Бреммер отметил, что снижение политической и материальной поддержки США стало для Украины "сокрушительным ударом". По его мнению, даже перспективы европейской помощи Киеву оставляют желать лучшего,. Резкое уменьшение материальной поддержки Запада и отчаянная нехватка людей в ВСУ ставят Украину в тяжелое положение, заметил эксперт."Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт", — опасается Бреммер.Ранее британский телеканал Sky News опубликовал прогноз, посвященный развитию обстановки в горячих точках. В нем утверждалось, что Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Как отмечает издание, сигнал об этом президент России Владимир Путин дал заранее, назвав Одессу русским городом.
https://ria.ru/20240106/odessa-1919927626.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ян Бреммер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Европа, Великобритания, Time (журнал)
"Разделится на части". СМИ сообщили о "сокрушительном ударе" по Украине
Time: Украина может утратить еще часть территорий в 2024 году