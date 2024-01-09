https://ria.ru/20240109/razdel-1920216027.html

"Разделится на части". СМИ сообщили о "сокрушительном ударе" по Украине

"Разделится на части". СМИ сообщили о "сокрушительном ударе" по Украине - РИА Новости, 09.01.2024

"Разделится на части". СМИ сообщили о "сокрушительном ударе" по Украине

Украина может утратить еще больше территорий в течение года и от отчаяния попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, заявил директор аналитического... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T03:40

2024-01-09T03:40

2024-01-09T06:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

ян бреммер

нато

вооруженные силы украины

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1e514301a000c464ad3a946998cacd1.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина может утратить еще больше территорий в течение года и от отчаяния попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time."Украина будет фактически разделена на части в этом году. <...> Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться", — считает эксперт.Бреммер отметил, что снижение политической и материальной поддержки США стало для Украины "сокрушительным ударом". По его мнению, даже перспективы европейской помощи Киеву оставляют желать лучшего,. Резкое уменьшение материальной поддержки Запада и отчаянная нехватка людей в ВСУ ставят Украину в тяжелое положение, заметил эксперт."Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт", — опасается Бреммер.Ранее британский телеканал Sky News опубликовал прогноз, посвященный развитию обстановки в горячих точках. В нем утверждалось, что Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Как отмечает издание, сигнал об этом президент России Владимир Путин дал заранее, назвав Одессу русским городом.

https://ria.ru/20240106/odessa-1919927626.html

https://ria.ru/20240105/territorii-1919768688.html

украина

россия

европа

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, ян бреммер, нато, вооруженные силы украины, европа, великобритания, time (журнал)