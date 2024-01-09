https://ria.ru/20240109/rassledovanie-1920240504.html

В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества

В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества - РИА Новости, 09.01.2024

В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, куда входили... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:18

2024-01-09T10:18

2024-01-09T10:18

белоруссия

россия

украина

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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, куда входили более 700 участников, в том числе из России и с Украины. "Главным управлением цифрового развития Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, работавшего по Беларуси. Организованная преступная группа была создана в 2021 году. В ее состав входило более 700 участников с Украины, из России, Беларуси и других русскоязычных стран и специализировалась на хищении денежных средств с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок с использованием фишинговых интернет-ресурсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.Отмечается, что с 2021 по 2023 год участники группировки совершили более 6 тысяч хищений у белорусских граждан путем фишинга, общая сумма похищенного превысила 1,7 миллиона белорусских рублей (около 48 миллиона российских рублей). "️Ключевой фигурой транснационального скам-сообщества оказался 17-летний минчанин. За свою работу молодой человек получал 5% от суммы всех денег, похищаемых скам-сообществом у белорусских граждан. За 1,5 года участия в преступной деятельности группировки он заработал более 90 000 (белорусских) рублей", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html

https://ria.ru/20231222/kriptovalyuta-1917550908.html

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белоруссия, россия, украина