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В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества - РИА Новости, 09.01.2024
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10:18 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/rassledovanie-1920240504.html
В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества
В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества - РИА Новости, 09.01.2024
В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества
Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, куда входили... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:18
2024-01-09T10:18
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, куда входили более 700 участников, в том числе из России и с Украины. &quot;Главным управлением цифрового развития Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, работавшего по Беларуси. Организованная преступная группа была создана в 2021 году. В ее состав входило более 700 участников с Украины, из России, Беларуси и других русскоязычных стран и специализировалась на хищении денежных средств с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок с использованием фишинговых интернет-ресурсов&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.Отмечается, что с 2021 по 2023 год участники группировки совершили более 6 тысяч хищений у белорусских граждан путем фишинга, общая сумма похищенного превысила 1,7 миллиона белорусских рублей (около 48 миллиона российских рублей). "️Ключевой фигурой транснационального скам-сообщества оказался 17-летний минчанин. За свою работу молодой человек получал 5% от суммы всех денег, похищаемых скам-сообществом у белорусских граждан. За 1,5 года участия в преступной деятельности группировки он заработал более 90 000 (белорусских) рублей", - указано в сообщении.
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Белоруссия, Россия, Украина
В Белоруссии завершили расследование дела крупнейшего скам-сообщества

СК Белоруссии завершил расследование дела транснационального скам-сообщества

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, куда входили более 700 участников, в том числе из России и с Украины.
«

"Главным управлением цифрового развития Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, работавшего по Беларуси. Организованная преступная группа была создана в 2021 году. В ее состав входило более 700 участников с Украины, из России, Беларуси и других русскоязычных стран и специализировалась на хищении денежных средств с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок с использованием фишинговых интернет-ресурсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

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Отмечается, что с 2021 по 2023 год участники группировки совершили более 6 тысяч хищений у белорусских граждан путем фишинга, общая сумма похищенного превысила 1,7 миллиона белорусских рублей (около 48 миллиона российских рублей).
"️Ключевой фигурой транснационального скам-сообщества оказался 17-летний минчанин. За свою работу молодой человек получал 5% от суммы всех денег, похищаемых скам-сообществом у белорусских граждан. За 1,5 года участия в преступной деятельности группировки он заработал более 90 000 (белорусских) рублей", - указано в сообщении.
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