https://ria.ru/20240109/rasa-1920277291.html
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании - РИА Новости, 09.01.2024
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании
Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:36
2024-01-09T12:36
2024-01-09T13:43
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года. По словам музыканта, все произошло по дороге в Зеленоград. Он направлялся на концерт, "не нарушая скоростной режим"."Не понимаю, откуда взялась эта информация [о возможном задержании и аресте — ред.]. Подъезжая к концертной площадке — ДК — там стояла машина на оцеплении. Из машины вышел сотрудник ДПС, у которого был пропуск на нашу машину. Мы должны были беспрепятственно попасть на площадку, в гримерку, но сотрудник увидел у нас тонировку на стеклах и выписал нам штраф", — сообщил исполнитель хита "Пчеловод".Поплеев добавил, что с тонировкой на автомобиле разобрался. Ранее СМИ написали, что патруль ДПС остановил музыканта в Савелкинском проезде Зеленограда, и ему грозило 15 суток ареста. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, происшествия, rasa, гибдд мвд рф, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Зеленоград, Происшествия, RASA, ГИБДД МВД РФ, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании
Солист группы RASA опроверг слухи о своем задержании накануне нового года
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года.
По словам музыканта, все произошло по дороге в Зеленоград. Он направлялся на концерт, "не нарушая скоростной режим".
«
"Не понимаю, откуда взялась эта информация [о возможном задержании и аресте — ред.]. Подъезжая к концертной площадке — ДК — там стояла машина на оцеплении. Из машины вышел сотрудник ДПС, у которого был пропуск на нашу машину. Мы должны были беспрепятственно попасть на площадку, в гримерку, но сотрудник увидел у нас тонировку на стеклах и выписал нам штраф", — сообщил исполнитель хита "Пчеловод".
Поплеев добавил, что с тонировкой на автомобиле разобрался.
Ранее СМИ написали, что патруль ДПС остановил музыканта в Савелкинском проезде Зеленограда, и ему грозило 15 суток ареста.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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