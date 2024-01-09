https://ria.ru/20240109/rasa-1920277291.html

Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании

Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании - РИА Новости, 09.01.2024

Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании

Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:36

2024-01-09T12:36

2024-01-09T13:43

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года. По словам музыканта, все произошло по дороге в Зеленоград. Он направлялся на концерт, "не нарушая скоростной режим"."Не понимаю, откуда взялась эта информация [о возможном задержании и аресте — ред.]. Подъезжая к концертной площадке — ДК — там стояла машина на оцеплении. Из машины вышел сотрудник ДПС, у которого был пропуск на нашу машину. Мы должны были беспрепятственно попасть на площадку, в гримерку, но сотрудник увидел у нас тонировку на стеклах и выписал нам штраф", — сообщил исполнитель хита "Пчеловод".Поплеев добавил, что с тонировкой на автомобиле разобрался. Ранее СМИ написали, что патруль ДПС остановил музыканта в Савелкинском проезде Зеленограда, и ему грозило 15 суток ареста. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240109/schenki-1920248234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

зеленоград, происшествия, rasa, гибдд мвд рф, новости шоу-бизнеса, знаменитости