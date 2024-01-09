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Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании - РИА Новости, 09.01.2024
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Шоубиз
 
12:36 09.01.2024 (обновлено: 13:43 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rasa-1920277291.html
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании - РИА Новости, 09.01.2024
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании
Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:36
2024-01-09T13:43
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года. По словам музыканта, все произошло по дороге в Зеленоград. Он направлялся на концерт, "не нарушая скоростной режим".&quot;Не понимаю, откуда взялась эта информация [о возможном задержании и аресте — ред.]. Подъезжая к концертной площадке — ДК — там стояла машина на оцеплении. Из машины вышел сотрудник ДПС, у которого был пропуск на нашу машину. Мы должны были беспрепятственно попасть на площадку, в гримерку, но сотрудник увидел у нас тонировку на стеклах и выписал нам штраф&quot;, — сообщил исполнитель хита &quot;Пчеловод&quot;.Поплеев добавил, что с тонировкой на автомобиле разобрался. Ранее СМИ написали, что патруль ДПС остановил музыканта в Савелкинском проезде Зеленограда, и ему грозило 15 суток ареста. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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зеленоград, происшествия, rasa, гибдд мвд рф, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Зеленоград, Происшествия, RASA, ГИБДД МВД РФ, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании

Солист группы RASA опроверг слухи о своем задержании накануне нового года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСолист группы RASA Виктор Поплеев
Солист группы RASA Виктор Поплеев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Солист группы RASA Виктор Поплеев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года.
По словам музыканта, все произошло по дороге в Зеленоград. Он направлялся на концерт, "не нарушая скоростной режим".
«

"Не понимаю, откуда взялась эта информация [о возможном задержании и аресте — ред.]. Подъезжая к концертной площадке — ДК — там стояла машина на оцеплении. Из машины вышел сотрудник ДПС, у которого был пропуск на нашу машину. Мы должны были беспрепятственно попасть на площадку, в гримерку, но сотрудник увидел у нас тонировку на стеклах и выписал нам штраф", — сообщил исполнитель хита "Пчеловод".

© @vitya.rasaСкриншот видео из сторис солиста RASA Виктора Поплеева
Скриншот видео из сторис солиста RASA Виктора Поплеева
© @vitya.rasa
Скриншот видео из сторис солиста RASA Виктора Поплеева
Поплеев добавил, что с тонировкой на автомобиле разобрался.
Ранее СМИ написали, что патруль ДПС остановил музыканта в Савелкинском проезде Зеленограда, и ему грозило 15 суток ареста.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизЗеленоградПроисшествияRASAГИБДД МВД РФНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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