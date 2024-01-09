https://ria.ru/20240109/rakety-1920275196.html

Песков оставил без комментария вопрос о поставке России ракет из КНДР

Песков оставил без комментария вопрос о поставке России ракет из КНДР - РИА Новости, 09.01.2024

Песков оставил без комментария вопрос о поставке России ракет из КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о якобы поставке КНДР ракет России, но обратил внимание, что Киев запускает... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:15

2024-01-09T12:15

2024-01-09T12:25

в мире

россия

кндр (северная корея)

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о якобы поставке КНДР ракет России, но обратил внимание, что Киев запускает произведенные западными странами ракеты по гражданским объектам на территории РФ.США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил ранее на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который не привел каких-либо доказательств своим утверждениям."Никак. Мы оставляем это без комментариев", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией поставленных Северной Кореей ракет для ударов по Украине."В этой связи я, наверное, предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории - и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года - постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах Америки, других странах. Давайте не забывать об этом", - продолжил представитель Кремля.

https://ria.ru/20231026/rezolyutsii-1905294201.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков