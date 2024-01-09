Песков оставил без комментария вопрос о поставке России ракет из КНДР
Песков оставил без комментария вопрос о поставке северокорейских ракет России
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о якобы поставке КНДР ракет России, но обратил внимание, что Киев запускает произведенные западными странами ракеты по гражданским объектам на территории РФ.
США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил ранее на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который не привел каких-либо доказательств своим утверждениям.
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"Никак. Мы оставляем это без комментариев", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией поставленных Северной Кореей ракет для ударов по Украине.
"В этой связи я, наверное, предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории - и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года - постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах Америки, других странах. Давайте не забывать об этом", - продолжил представитель Кремля.