https://ria.ru/20240109/rakety-1920248116.html
В ВСУ заявили о дефиците управляемых зенитных ракет
В ВСУ заявили о дефиците управляемых зенитных ракет - РИА Новости, 09.01.2024
В ВСУ заявили о дефиците управляемых зенитных ракет
Украинская армия испытывает нехватку управляемых зенитных ракет, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире новостного телемарафона. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:49
2024-01-09T10:49
2024-01-09T11:49
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская армия испытывает нехватку управляемых зенитных ракет, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире новостного телемарафона."Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает", — сказал военный.По его словам, западные партнеры "в разы" увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но все еще не могут покрыть текущие потребности.Отмечается, что даже снаряды для систем советского образца Киев получает от западных стран.В начале января Игнат уже заявлял, что "партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости", в то время как зенитные боеприпасы "являются дефицитным товаром".О нехватке снарядов пишут и западные СМИ. Так, 6 января газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона сообщила, что скоро США не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, так как стоимость одного такого боеприпаса колеблется от двух до четырех миллионов долларов.В Москве не раз заявляли, что поставки странами НАТО вооружений Украине ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ заявили о дефиците управляемых зенитных ракет
Представитель ВВС Украины Игнат заявил о дефиците управляемых зенитных ракет