https://ria.ru/20240109/pvr-1920276962.html

Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области

Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области - РИА Новости, 09.01.2024

Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области

Более 380 жителей из Белгорода и Белгородского района находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в безопасных районах Белгородской области, также еще 80... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:20

2024-01-09T12:20

2024-01-09T12:20

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

ольга медведева

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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Более 380 жителей из Белгорода и Белгородского района находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в безопасных районах Белгородской области, также еще 80 человек уедут туда во вторник, рассказала замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева. Тридцатого декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. "ПВР открыты в Старом Осколе, Губкинском городском округе, а также в Корочанском районе. В настоящий момент в пунктах временного размещения находится 381 человек, из которых 156 детей и 54 - граждане пенсионного возраста. Самое большое количество жителей Белгорода и Белгородского района находится в Старооскольском городском округе - 240 человек. Для всех обеспечено проживание, трёхразовое питание и организован досуг детей", - сказала Медведева во время оперативного совещания правительства в понедельник. Она уточнила, что на текущий момент есть 33 семьи, выразившие желание выехать. Это 81 человек, которые будут отправлены в ПВР в Старом Осколе. По словам замгубернатора, на территории области в качестве ПВР функционирует 7 гостиниц и один санаторий. Губернатор Вячеслав Гладков попросил Медведеву посетить лично все пункты размещения, где находятся жители, и встретиться с руководством этих учреждений для обсуждения возможных проблем. По докладу замгубернатора Андрея Милехина, порядка 2 тысячи мест готовится в оздоровительных лагерях в семи регионах России, чтобы принять белгородских школьников на время продленных зимних каникул. "Выехали на разведку, посмотреть каким образом устроены все санатории и лагеря. Докладывают, что десятого числа первые 400 человек отправляются в Воронеж и Калугу, а прорабатываем Ярославль, Тулу, Тамбов, Липецкую область и Пензенскую область. Белгородским управлением образования осуществлён обзвон родителей, приняты заявки также взаимодействием с другими муниципалитетами. На этой неделе должны будем отправить на одну смену, на 21 день, порядка двух тысяч белгородских детей на зимний отдых", - сказал Милехин. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Утром во вторник Гладков сообщил, что он обратился ещё к губернаторам Липецкой, Тульской и Пензенской областей с просьбой принять детей из Белгородской области. По его словам, главы регионов откликнулись мгновенно, сейчас формируются группы.

https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html

https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, ольга медведева