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Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области - РИА Новости, 09.01.2024
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12:20 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/pvr-1920276962.html
Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области
Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области - РИА Новости, 09.01.2024
Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области
Более 380 жителей из Белгорода и Белгородского района находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в безопасных районах Белгородской области, также еще 80... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:20
2024-01-09T12:20
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
ольга медведева
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Более 380 жителей из Белгорода и Белгородского района находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в безопасных районах Белгородской области, также еще 80 человек уедут туда во вторник, рассказала замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева. Тридцатого декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. "ПВР открыты в Старом Осколе, Губкинском городском округе, а также в Корочанском районе. В настоящий момент в пунктах временного размещения находится 381 человек, из которых 156 детей и 54 - граждане пенсионного возраста. Самое большое количество жителей Белгорода и Белгородского района находится в Старооскольском городском округе - 240 человек. Для всех обеспечено проживание, трёхразовое питание и организован досуг детей", - сказала Медведева во время оперативного совещания правительства в понедельник. Она уточнила, что на текущий момент есть 33 семьи, выразившие желание выехать. Это 81 человек, которые будут отправлены в ПВР в Старом Осколе. По словам замгубернатора, на территории области в качестве ПВР функционирует 7 гостиниц и один санаторий. Губернатор Вячеслав Гладков попросил Медведеву посетить лично все пункты размещения, где находятся жители, и встретиться с руководством этих учреждений для обсуждения возможных проблем. По докладу замгубернатора Андрея Милехина, порядка 2 тысячи мест готовится в оздоровительных лагерях в семи регионах России, чтобы принять белгородских школьников на время продленных зимних каникул. "Выехали на разведку, посмотреть каким образом устроены все санатории и лагеря. Докладывают, что десятого числа первые 400 человек отправляются в Воронеж и Калугу, а прорабатываем Ярославль, Тулу, Тамбов, Липецкую область и Пензенскую область. Белгородским управлением образования осуществлён обзвон родителей, приняты заявки также взаимодействием с другими муниципалитетами. На этой неделе должны будем отправить на одну смену, на 21 день, порядка двух тысяч белгородских детей на зимний отдых", - сказал Милехин. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Утром во вторник Гладков сообщил, что он обратился ещё к губернаторам Липецкой, Тульской и Пензенской областей с просьбой принять детей из Белгородской области. По его словам, главы регионов откликнулись мгновенно, сейчас формируются группы.
https://ria.ru/20240109/lager-1920256116.html
https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгород
белгородская область
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белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, ольга медведева
Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Ольга Медведева
Около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области

Медведева: около 400 жителей Белгорода находится в ПВР Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Более 380 жителей из Белгорода и Белгородского района находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в безопасных районах Белгородской области, также еще 80 человек уедут туда во вторник, рассказала замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева.
Тридцатого декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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"ПВР открыты в Старом Осколе, Губкинском городском округе, а также в Корочанском районе. В настоящий момент в пунктах временного размещения находится 381 человек, из которых 156 детей и 54 - граждане пенсионного возраста. Самое большое количество жителей Белгорода и Белгородского района находится в Старооскольском городском округе - 240 человек. Для всех обеспечено проживание, трёхразовое питание и организован досуг детей", - сказала Медведева во время оперативного совещания правительства в понедельник.
Она уточнила, что на текущий момент есть 33 семьи, выразившие желание выехать. Это 81 человек, которые будут отправлены в ПВР в Старом Осколе. По словам замгубернатора, на территории области в качестве ПВР функционирует 7 гостиниц и один санаторий. Губернатор Вячеслав Гладков попросил Медведеву посетить лично все пункты размещения, где находятся жители, и встретиться с руководством этих учреждений для обсуждения возможных проблем.
По докладу замгубернатора Андрея Милехина, порядка 2 тысячи мест готовится в оздоровительных лагерях в семи регионах России, чтобы принять белгородских школьников на время продленных зимних каникул.
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"Выехали на разведку, посмотреть каким образом устроены все санатории и лагеря. Докладывают, что десятого числа первые 400 человек отправляются в Воронеж и Калугу, а прорабатываем Ярославль, Тулу, Тамбов, Липецкую область и Пензенскую область. Белгородским управлением образования осуществлён обзвон родителей, приняты заявки также взаимодействием с другими муниципалитетами. На этой неделе должны будем отправить на одну смену, на 21 день, порядка двух тысяч белгородских детей на зимний отдых", - сказал Милехин.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Утром во вторник Гладков сообщил, что он обратился ещё к губернаторам Липецкой, Тульской и Пензенской областей с просьбой принять детей из Белгородской области. По его словам, главы регионов откликнулись мгновенно, сейчас формируются группы.
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