ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над Белгородской областью
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, следует из сообщения Министерства обороны России.
"Девятого января около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ураган" и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России", — говорится в заявлении.
Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, отметили в военном ведомстве.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, 2 января ВСУ в течение дня выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". Один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января: украинские войска выпустили 129 снарядов — в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.