https://ria.ru/20240109/pvo-1920402315.html

ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью - РИА Новости, 09.01.2024

ПВО сбила РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, следует из сообщения Министерства обороны России. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T22:15

2024-01-09T22:15

2024-01-09T22:37

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, следует из сообщения Министерства обороны России."Девятого января около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ураган" и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России", — говорится в заявлении.Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, отметили в военном ведомстве.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, 2 января ВСУ в течение дня выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". Один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января: украинские войска выпустили 129 снарядов — в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.

https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгород, белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, россия