https://ria.ru/20240109/pvo-1920322843.html

Российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire

Российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 09.01.2024

Российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:26

2024-01-09T15:26

2024-01-09T15:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 538 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 223 единицы специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина