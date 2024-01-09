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Российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire
Российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 09.01.2024
Российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:26
2024-01-09T15:26
2024-01-09T15:45
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 538 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 223 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire
МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе
Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 538 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 223 единицы специальной военной автомобильной техники.