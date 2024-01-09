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Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей - РИА Новости, 09.01.2024
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15:09 09.01.2024 (обновлено: 16:43 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/putin-1920318262.html
Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей
Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей - РИА Новости, 09.01.2024
Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина смотрели 100% телезрителей, при этом среди населения России старше четырех лет, проживающего в городах с РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:09
2024-01-09T16:43
новый год
общество
россия
владимир путин
нтв (телеканал)
дом кино
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина смотрели 100% телезрителей, при этом среди населения России старше четырех лет, проживающего в городах с населением 100 тысяч человек и более, обращение смотрели 46,6%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope.По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей телеаудитории), которая смотрела обращение главы государства, составила 100% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 46,6%.Данные приведены по жителям России старше четырех лет, проживающим в городах с населением 100 тысяч человек и более, и основаны на количестве просмотров телеканалов "Россия 1", Первый, ТНТ, СТС, НТВ, РЕН ТВ, "Пятый канал", "ТВ Центр", "Звезда", "Россия 24", "Домашний", "Пятница", "Карусель", "Россия К", "МУЗ ТВ", "ТВ-3", "Дом кино", "Матч ТВ", "Че", "СПАС", "Солнце", "ТНТ 4", "Суббота", "Ю", "СОЛОВЬЕВ LIVE", "2х2" и "СТС LOVE".Так, новогоднее обращение среди всех телезрителей (доля) больше всех (32,8%) смотрели на "Первом" канале, 24,7% - на телеканале "Россия 1".Охват программы (количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) составил 46,2% по всем телеканалам.
https://ria.ru/20240107/mechta-1920051324.html
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новый год, общество, россия, владимир путин, нтв (телеканал), дом кино
Новый год, Общество, Россия, Владимир Путин, НТВ (телеканал), Дом кино
Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей

Mediascope: новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента России Владимира Путина, 31 декабря 2023 года
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, 31 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, 31 декабря 2023 года
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина смотрели 100% телезрителей, при этом среди населения России старше четырех лет, проживающего в городах с населением 100 тысяч человек и более, обращение смотрели 46,6%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope.
По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей телеаудитории), которая смотрела обращение главы государства, составила 100% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 46,6%.
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Данные приведены по жителям России старше четырех лет, проживающим в городах с населением 100 тысяч человек и более, и основаны на количестве просмотров телеканалов "Россия 1", Первый, ТНТ, СТС, НТВ, РЕН ТВ, "Пятый канал", "ТВ Центр", "Звезда", "Россия 24", "Домашний", "Пятница", "Карусель", "Россия К", "МУЗ ТВ", "ТВ-3", "Дом кино", "Матч ТВ", "Че", "СПАС", "Солнце", "ТНТ 4", "Суббота", "Ю", "СОЛОВЬЕВ LIVE", "2х2" и "СТС LOVE".
Так, новогоднее обращение среди всех телезрителей (доля) больше всех (32,8%) смотрели на "Первом" канале, 24,7% - на телеканале "Россия 1".
Охват программы (количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) составил 46,2% по всем телеканалам.
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