https://ria.ru/20240109/putin-1920318262.html

Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей

Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей - РИА Новости, 09.01.2024

Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина смотрели 100% телезрителей, при этом среди населения России старше четырех лет, проживающего в городах с РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:09

2024-01-09T15:09

2024-01-09T16:43

новый год

общество

россия

владимир путин

нтв (телеканал)

дом кино

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина смотрели 100% телезрителей, при этом среди населения России старше четырех лет, проживающего в городах с населением 100 тысяч человек и более, обращение смотрели 46,6%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mediascope.По данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей телеаудитории), которая смотрела обращение главы государства, составила 100% на всех телеканалах. В свою очередь, рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил 46,6%.Данные приведены по жителям России старше четырех лет, проживающим в городах с населением 100 тысяч человек и более, и основаны на количестве просмотров телеканалов "Россия 1", Первый, ТНТ, СТС, НТВ, РЕН ТВ, "Пятый канал", "ТВ Центр", "Звезда", "Россия 24", "Домашний", "Пятница", "Карусель", "Россия К", "МУЗ ТВ", "ТВ-3", "Дом кино", "Матч ТВ", "Че", "СПАС", "Солнце", "ТНТ 4", "Суббота", "Ю", "СОЛОВЬЕВ LIVE", "2х2" и "СТС LOVE".Так, новогоднее обращение среди всех телезрителей (доля) больше всех (32,8%) смотрели на "Первом" канале, 24,7% - на телеканале "Россия 1".Охват программы (количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) составил 46,2% по всем телеканалам.

https://ria.ru/20240107/mechta-1920051324.html

https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html

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новый год, общество, россия, владимир путин, нтв (телеканал), дом кино