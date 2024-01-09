https://ria.ru/20240109/putin-1920279533.html

Песков отказался отвечать, причащался ли Путин на Рождество

Песков отказался отвечать, причащался ли Путин на Рождество - РИА Новости, 09.01.2024

Песков отказался отвечать, причащался ли Путин на Рождество

В Кремле не считают возможным обсуждать, причащался ли президент РФ Владимир Путин на Рождество, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:32

2024-01-09T12:32

2024-01-09T12:32

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

рождество христово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920001447_0:14:3013:1709_1920x0_80_0_0_2a989415975ca473452fb9f4fe0261dd.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Кремле не считают возможным обсуждать, причащался ли президент РФ Владимир Путин на Рождество, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это исключительно личное, никого не касается и обсуждению в СМИ не подлежит. "Вы спрашиваете об исключительно личных вещах... О том, что является личным. И это никого не касается и никак, конечно же, не может публиковаться. Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос и просьбу прокомментировать публикации в интернет-СМИ. Путин в ночь перед Рождеством встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с семьями погибших Героев России и с ними же встретил праздник в домовой церкви.

https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, рождество христово