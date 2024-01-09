https://ria.ru/20240109/putin-1920279533.html
Песков отказался отвечать, причащался ли Путин на Рождество
Песков отказался отвечать, причащался ли Путин на Рождество - РИА Новости, 09.01.2024
Песков отказался отвечать, причащался ли Путин на Рождество
В Кремле не считают возможным обсуждать, причащался ли президент РФ Владимир Путин на Рождество, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:32
2024-01-09T12:32
2024-01-09T12:32
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
рождество христово
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Кремле не считают возможным обсуждать, причащался ли президент РФ Владимир Путин на Рождество, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это исключительно личное, никого не касается и обсуждению в СМИ не подлежит. "Вы спрашиваете об исключительно личных вещах... О том, что является личным. И это никого не касается и никак, конечно же, не может публиковаться. Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос и просьбу прокомментировать публикации в интернет-СМИ. Путин в ночь перед Рождеством встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с семьями погибших Героев России и с ними же встретил праздник в домовой церкви.
https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, рождество христово
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество, Рождество Христово
Песков отказался отвечать, причащался ли Путин на Рождество
Песков назвал вопрос причащения Путина на Рождество исключительно личным
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Кремле не считают возможным обсуждать, причащался ли президент РФ Владимир Путин на Рождество, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что это исключительно личное, никого не касается и обсуждению в СМИ не подлежит.
"Вы спрашиваете об исключительно личных вещах... О том, что является личным. И это никого не касается и никак, конечно же, не может публиковаться. Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос и просьбу прокомментировать публикации в интернет-СМИ.
Путин в ночь перед Рождеством встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с семьями погибших Героев России и с ними же встретил праздник в домовой церкви.
Путин пообещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии