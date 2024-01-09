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В Казахстане призвали запретить ввоз окорочков из США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
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09:10 09.01.2024 (обновлено: 12:13 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ptitsa-1920228955.html
В Казахстане призвали запретить ввоз окорочков из США, пишут СМИ
В Казахстане призвали запретить ввоз окорочков из США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
В Казахстане призвали запретить ввоз окорочков из США, пишут СМИ
Союз птицеводов Казахстана просит запретить ввоз окорочков из США и поддерживает инициативу Россельхознадзора о введении ограничения на транзит по территории... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:10
2024-01-09T12:13
экономика
казахстан
россия
сша
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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АЛМА-АТА, 9 янв — РИА Новости. Союз птицеводов Казахстана просит запретить ввоз окорочков из США и поддерживает инициативу Россельхознадзора о введении ограничения на транзит по территории России в республику птицеводческой продукции из Штатов, заявил казахстанскому агентству "АПК Новости" глава объединения Руслан Шарипов. &quot;Запретить ввоз окорочков из США просят птицеводы Казахстана. Союз птицеводов Казахстана поддержал инициативу России о введении ограничений на транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан&quot;, — пишет издание.Отмечается, что Союз птицеводов Казахстана неоднократно поднимал данный вопрос на разных уровнях, так как импорт мяса птицы является большой проблемой для казахстанских производителей. "На наш внутренний рынок поступает большое количество мяса птицы по демпинговым ценам и так называемых куриных окорочков производства США. Согласно утвержденным тарифным квотам на мясо птицы, ежегодно утверждается квота на 140 тысяч тонн мяса птицы. В настоящее время наше отечественное птицеводство не в состоянии конкурировать с иностранными производителями, так как в республике отсутствуют производства по выпуску оборудования, премиксов и витаминов, ветеринарных препаратов, нет собственной племенной базы, что создает реальную угрозу для заноса на территорию республики возбудителей инфекционных болезней", — цитирует агентство слова Шарипова. Пока эпизоотическая ситуация по особо опасным и инфекционным болезням животных и птиц в республике благополучная, однако "следует учесть тот фактор, что мясо птицы США (окорочок) завозится в глубокозамороженном виде, срок хранения которого определить невозможно, тогда как отечественное производство постепенно переходит на охлажденную продукцию", говорится в публикации. "Мы просим поддержать Россельхознадзор по введению ограничений ввоза птицеводческой продукции из США. А в дальнейшем рассмотреть вопрос по полному сокращению тарифных квот на мясо птицы из США", — сказал президент Союза птицеводов Казахстана. В конце декабря источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Россельхознадзор намерен ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США. По его оценке, в 2022 году объем таких поставок составил 23 тысячи тонн, за 2023 год — 15 тысяч тонн. Подобное решение, предположил собеседник агентства, рассматривается с целью защиты территорий обеих государств (Российской Федерации и Республики Казахстан) от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. К примеру, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в 2023 году там было зарегистрировано более 290 случаев гриппа птиц, добавил он. Позднее Россельхознадзор сообщал, что руководитель ведомства Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным по вопросу транзита животноводческой продукции по территории России и Казахстана, обсуждалась "эпизоотическая ситуация по болезням животных, сложившаяся внутри обеих стран, а также транзит животноводческой продукции как по территории России, так и Казахстана". Стороны договорились провести более детальные переговоры по данным темам 10 января.
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экономика, казахстан, россия, сша, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Казахстан, Россия, США, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Казахстане призвали запретить ввоз окорочков из США, пишут СМИ

В Казахстане производители птицы попросили запретить ввоз окорочков из США

© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIКурица в США
Курица в США - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
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АЛМА-АТА, 9 янв — РИА Новости. Союз птицеводов Казахстана просит запретить ввоз окорочков из США и поддерживает инициативу Россельхознадзора о введении ограничения на транзит по территории России в республику птицеводческой продукции из Штатов, заявил казахстанскому агентству "АПК Новости" глава объединения Руслан Шарипов.
«

"Запретить ввоз окорочков из США просят птицеводы Казахстана. Союз птицеводов Казахстана поддержал инициативу России о введении ограничений на транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан", — пишет издание.

Отмечается, что Союз птицеводов Казахстана неоднократно поднимал данный вопрос на разных уровнях, так как импорт мяса птицы является большой проблемой для казахстанских производителей.
"На наш внутренний рынок поступает большое количество мяса птицы по демпинговым ценам и так называемых куриных окорочков производства США. Согласно утвержденным тарифным квотам на мясо птицы, ежегодно утверждается квота на 140 тысяч тонн мяса птицы. В настоящее время наше отечественное птицеводство не в состоянии конкурировать с иностранными производителями, так как в республике отсутствуют производства по выпуску оборудования, премиксов и витаминов, ветеринарных препаратов, нет собственной племенной базы, что создает реальную угрозу для заноса на территорию республики возбудителей инфекционных болезней", — цитирует агентство слова Шарипова.
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Пока эпизоотическая ситуация по особо опасным и инфекционным болезням животных и птиц в республике благополучная, однако "следует учесть тот фактор, что мясо птицы США (окорочок) завозится в глубокозамороженном виде, срок хранения которого определить невозможно, тогда как отечественное производство постепенно переходит на охлажденную продукцию", говорится в публикации.
"Мы просим поддержать Россельхознадзор по введению ограничений ввоза птицеводческой продукции из США. А в дальнейшем рассмотреть вопрос по полному сокращению тарифных квот на мясо птицы из США", — сказал президент Союза птицеводов Казахстана.
В конце декабря источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Россельхознадзор намерен ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США. По его оценке, в 2022 году объем таких поставок составил 23 тысячи тонн, за 2023 год — 15 тысяч тонн.
Подобное решение, предположил собеседник агентства, рассматривается с целью защиты территорий обеих государств (Российской Федерации и Республики Казахстан) от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. К примеру, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в 2023 году там было зарегистрировано более 290 случаев гриппа птиц, добавил он.
Позднее Россельхознадзор сообщал, что руководитель ведомства Сергей Данкверт провел переговоры с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным по вопросу транзита животноводческой продукции по территории России и Казахстана, обсуждалась "эпизоотическая ситуация по болезням животных, сложившаяся внутри обеих стран, а также транзит животноводческой продукции как по территории России, так и Казахстана". Стороны договорились провести более детальные переговоры по данным темам 10 января.
 
ЭкономикаКазахстанРоссияСШАСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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