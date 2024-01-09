Рейтинг@Mail.ru
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 09.01.2024 (обновлено: 21:25 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/protesty-1920375585.html
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ
Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:38
2024-01-09T21:25
в мире
авто
ольденбург (германия)
йоахим руквид
роберт хабек
нижняя саксония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138886/25/1388862511_0:0:1328:747_1920x0_80_0_0_1bc81e1dbaac51cbd150515df37ee57d.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов правительства по отмене субсидий, сообщает издание Bild. Несколько дел связаны с намеренным сбиванием протестующих водителями, которые хотели проехать по заблокированным дорогам. В одном из случаев полиция открыла расследование попытки убийства. В городе Фризойт водитель прорвался сквозь сформированное из тракторов заграждение и сбил фермера, который получил тяжелые травмы и был эвакуирован в больницу на вертолете. Еще четыре фермера были сбиты в Куксхафене: они получили легкие травмы. Впрочем, дела заводятся и в отношении самих фермеров. Например, в двух случаях идет расследование по статье о публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html
https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html
ольденбург (германия)
нижняя саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138886/25/1388862511_100:0:1096:747_1920x0_80_0_0_81d7aed5d2ddc191ae96f0ad3cfb45cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, ольденбург (германия), йоахим руквид, роберт хабек, нижняя саксония
В мире, Авто, Ольденбург (Германия), Йоахим Руквид, Роберт Хабек, Нижняя Саксония
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ

Bild: полиция немецкого Ольденбурга завела 134 дела после протестов фермеров

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолицейские во время акции протеста в Берлине
Полицейские во время акции протеста в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полицейские во время акции протеста в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов правительства по отмене субсидий, сообщает издание Bild.
Несколько дел связаны с намеренным сбиванием протестующих водителями, которые хотели проехать по заблокированным дорогам. В одном из случаев полиция открыла расследование попытки убийства.
В городе Фризойт водитель прорвался сквозь сформированное из тракторов заграждение и сбил фермера, который получил тяжелые травмы и был эвакуирован в больницу на вертолете. Еще четыре фермера были сбиты в Куксхафене: они получили легкие травмы.
Впрочем, дела заводятся и в отношении самих фермеров. Например, в двух случаях идет расследование по статье о публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений.
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии
8 января, 14:22
О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста.
На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про Майдан
8 января, 23:34
 
В миреАвтоОльденбург (Германия)Йоахим РуквидРоберт ХабекНижняя Саксония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала