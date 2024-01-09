https://ria.ru/20240109/protesty-1920375585.html

В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ

В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024

В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ

Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:38

2024-01-09T18:38

2024-01-09T21:25

в мире

авто

ольденбург (германия)

йоахим руквид

роберт хабек

нижняя саксония

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов правительства по отмене субсидий, сообщает издание Bild. Несколько дел связаны с намеренным сбиванием протестующих водителями, которые хотели проехать по заблокированным дорогам. В одном из случаев полиция открыла расследование попытки убийства. В городе Фризойт водитель прорвался сквозь сформированное из тракторов заграждение и сбил фермера, который получил тяжелые травмы и был эвакуирован в больницу на вертолете. Еще четыре фермера были сбиты в Куксхафене: они получили легкие травмы. Впрочем, дела заводятся и в отношении самих фермеров. Например, в двух случаях идет расследование по статье о публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html

https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html

ольденбург (германия)

нижняя саксония

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в мире, авто, ольденбург (германия), йоахим руквид, роберт хабек, нижняя саксония