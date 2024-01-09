https://ria.ru/20240109/protesty-1920375585.html
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ
Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:38
2024-01-09T18:38
2024-01-09T21:25
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов правительства по отмене субсидий, сообщает издание Bild. Несколько дел связаны с намеренным сбиванием протестующих водителями, которые хотели проехать по заблокированным дорогам. В одном из случаев полиция открыла расследование попытки убийства. В городе Фризойт водитель прорвался сквозь сформированное из тракторов заграждение и сбил фермера, который получил тяжелые травмы и был эвакуирован в больницу на вертолете. Еще четыре фермера были сбиты в Куксхафене: они получили легкие травмы. Впрочем, дела заводятся и в отношении самих фермеров. Например, в двух случаях идет расследование по статье о публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html
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в мире, авто, ольденбург (германия), йоахим руквид, роберт хабек, нижняя саксония
В мире, Авто, Ольденбург (Германия), Йоахим Руквид, Роберт Хабек, Нижняя Саксония
В немецком Ольденбурге завели 134 дела после протестов фермеров, пишут СМИ
Bild: полиция немецкого Ольденбурга завела 134 дела после протестов фермеров
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Полиция немецкого Ольденбурга, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, завела 134 дела в связи с начавшимися протестами фермеров против планов правительства по отмене субсидий, сообщает издание Bild
.
Несколько дел связаны с намеренным сбиванием протестующих водителями, которые хотели проехать по заблокированным дорогам. В одном из случаев полиция открыла расследование попытки убийства.
В городе Фризойт водитель прорвался сквозь сформированное из тракторов заграждение и сбил фермера, который получил тяжелые травмы и был эвакуирован в больницу на вертолете. Еще четыре фермера были сбиты в Куксхафене: они получили легкие травмы.
Впрочем, дела заводятся и в отношении самих фермеров. Например, в двух случаях идет расследование по статье о публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений.
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О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста.
На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
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