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В Нью-Йорке арестовали более 300 участников протестов в поддержку Газы

В Нью-Йорке арестовали более 300 участников протестов в поддержку Газы - РИА Новости, 09.01.2024

В Нью-Йорке арестовали более 300 участников протестов в поддержку Газы

Полиция Нью-Йорка арестовала более 300 человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины и перекрывших три моста и тоннель города, заявил шеф полиции... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:40

2024-01-09T14:40

2024-01-09T14:56

в мире

нью-йорк (город)

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала более 300 человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины и перекрывших три моста и тоннель города, заявил шеф полиции Джон Челл. РИА Новости ранее сообщили в полиции города, что протестующие в поддержку Палестины перекрыли Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост и тоннель Холланда. "Сегодня (в понедельник. - ред ) протестующие заблокировали три моста и туннель Холланда. ...Мы (полиция - ред.) очистили локации, арестовав 325 человек",- говорится в сообщении Челла в соцсети X. Шеф полиции Нью-Йорка также отметил, что многим протестующим было предписано прийти в суд для предъявления обвинений в мелких правонарушениях.

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году