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В Нью-Йорке арестовали более 300 участников протестов в поддержку Газы
В Нью-Йорке арестовали более 300 участников протестов в поддержку Газы - РИА Новости, 09.01.2024
В Нью-Йорке арестовали более 300 участников протестов в поддержку Газы
Полиция Нью-Йорка арестовала более 300 человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины и перекрывших три моста и тоннель города, заявил шеф полиции... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:40
2024-01-09T14:40
2024-01-09T14:56
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала более 300 человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины и перекрывших три моста и тоннель города, заявил шеф полиции Джон Челл. РИА Новости ранее сообщили в полиции города, что протестующие в поддержку Палестины перекрыли Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост и тоннель Холланда. "Сегодня (в понедельник. - ред ) протестующие заблокировали три моста и туннель Холланда. ...Мы (полиция - ред.) очистили локации, арестовав 325 человек",- говорится в сообщении Челла в соцсети X. Шеф полиции Нью-Йорка также отметил, что многим протестующим было предписано прийти в суд для предъявления обвинений в мелких правонарушениях.
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в мире, нью-йорк (город), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нью-Йорк (город), Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нью-Йорке арестовали более 300 участников протестов в поддержку Газы
Полиция Нью-Йорка арестовала более 300 участников протестов за Газу