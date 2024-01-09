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Большая часть жителей Германии поддерживают протест фермеров, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2024
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16:02 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/protest-1920337697.html
Большая часть жителей Германии поддерживают протест фермеров, показал опрос
Большая часть жителей Германии поддерживают протест фермеров, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2024
Большая часть жителей Германии поддерживают протест фермеров, показал опрос
Около 70% жителей Германии поддерживают начавшуюся в понедельник неделю протестов немецких фермеров против планов правительства по сокращению субсидий,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:02
2024-01-09T16:02
в мире
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германия
йоахим руквид
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Около 70% жителей Германии поддерживают начавшуюся в понедельник неделю протестов немецких фермеров против планов правительства по сокращению субсидий, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild. "69 процентов опрошенных поддерживают протесты фермеров против сокращения субсидий, запланированного правительством светофора (разговорное название правящей коалиции - ред.)!" - пишет Bild. Самый высокий уровень поддержки фермеров фиксируется среди электората правой партии "Альтернатива для Германии" — 88% ее избирателей на стороне аграриев. Не поддерживают протесты фермеров лишь 22% респондентов. Кроме того, лишь 20% опрошенных заявили, что их затронула акция протеста фермеров в понедельник. В рамках опроса также был задан вопрос, чей протест люди поддерживают больше: фермеров или экологических активистов. 64% сказали, что больше сочувствуют фермерам, 11% — экоактивистам, а 20% — и тем, и другим. Опрос был проведен 8 января, в нем принял участие 1001 человек. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html
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в мире, роберт хабек, германия, йоахим руквид
В мире, Роберт Хабек, Германия, Йоахим Руквид
Большая часть жителей Германии поддерживают протест фермеров, показал опрос

Bild: 69% жителей Германии поддерживают протесты фермеров

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолицейские во время акции протеста в Берлине
Полицейские во время акции протеста в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полицейские во время акции протеста в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Около 70% жителей Германии поддерживают начавшуюся в понедельник неделю протестов немецких фермеров против планов правительства по сокращению субсидий, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild.
"69 процентов опрошенных поддерживают протесты фермеров против сокращения субсидий, запланированного правительством светофора (разговорное название правящей коалиции - ред.)!" - пишет Bild.
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии
8 января, 14:22
Самый высокий уровень поддержки фермеров фиксируется среди электората правой партии "Альтернатива для Германии" — 88% ее избирателей на стороне аграриев.
Не поддерживают протесты фермеров лишь 22% респондентов. Кроме того, лишь 20% опрошенных заявили, что их затронула акция протеста фермеров в понедельник.
В рамках опроса также был задан вопрос, чей протест люди поддерживают больше: фермеров или экологических активистов. 64% сказали, что больше сочувствуют фермерам, 11% — экоактивистам, а 20% — и тем, и другим.
Опрос был проведен 8 января, в нем принял участие 1001 человек.
О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста.
На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
Штаб-квартира главного французского поставщика электроэнергии компании EDF - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Энергетики во Франции планируют начать забастовку в разгар холодов
Вчера, 14:02
 
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