https://ria.ru/20240109/protest-1920255604.html

Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине

Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине - РИА Новости, 09.01.2024

Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине

Около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники приняли участие в прошедшей в понедельник протестной акции в Берлине, в самой демонстрации участвовало... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:28

2024-01-09T11:28

2024-01-09T11:32

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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники приняли участие в прошедшей в понедельник протестной акции в Берлине, в самой демонстрации участвовало около 1300 человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичную полицию. В понедельник днем на демонстрацию фермеров у Бранденбургских ворот в Берлине прибыло около 680 автомобилей, тракторов и допущенной для движения по дорогам сельскохозяйственной техники, пишет агентство. Всего на митинг, который прошел мирно, собралось около 1300 демонстрантов. Некоторая часть машин и тракторов всё ещё находится в столице на улице 17-го июня. Во вторник полиция примет решение о том, когда дорога будет вновь открыта для движения. По данным властей, в общей сложности близ Берлина в земле Бранденбург прошел 171 митинг. Было перекрыто около 100 съездов на автобаны, в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег. Как сообщается на сайте союза фермеров, в понедельник на улицы Германии выехало порядка 100 000 тракторов. На вторник организация не запланировала акций. Протестная неделя должна завершиться в следующий понедельник крупной демонстрацией в Берлине. На нее зарегистрировано 10 000 участников. Ожидается, что многие фермеры снова прибудут на тракторах. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html

https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), германия