Рейтинг@Mail.ru
Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 09.01.2024 (обновлено: 11:32 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/protest-1920255604.html
Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине
Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине - РИА Новости, 09.01.2024
Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине
Около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники приняли участие в прошедшей в понедельник протестной акции в Берлине, в самой демонстрации участвовало... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:28
2024-01-09T11:32
в мире
берлин (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920256091_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_55c4f86bcb43f8c2dbf9331fe6af73b4.jpg
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники приняли участие в прошедшей в понедельник протестной акции в Берлине, в самой демонстрации участвовало около 1300 человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичную полицию. В понедельник днем на демонстрацию фермеров у Бранденбургских ворот в Берлине прибыло около 680 автомобилей, тракторов и допущенной для движения по дорогам сельскохозяйственной техники, пишет агентство. Всего на митинг, который прошел мирно, собралось около 1300 демонстрантов. Некоторая часть машин и тракторов всё ещё находится в столице на улице 17-го июня. Во вторник полиция примет решение о том, когда дорога будет вновь открыта для движения. По данным властей, в общей сложности близ Берлина в земле Бранденбург прошел 171 митинг. Было перекрыто около 100 съездов на автобаны, в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег. Как сообщается на сайте союза фермеров, в понедельник на улицы Германии выехало порядка 100 000 тракторов. На вторник организация не запланировала акций. Протестная неделя должна завершиться в следующий понедельник крупной демонстрацией в Берлине. На нее зарегистрировано 10 000 участников. Ожидается, что многие фермеры снова прибудут на тракторах. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html
https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html
https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920256091_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_9e12df8e80c7e4ee78be7f5629462862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
Протест фермеров собрал около 680 единиц техники в Берлине

DPA: протест фермеров собрал около 680 автомобилей и тракторов в Берлине

© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALLАкция протеста фермеров в Берлине
Акция протеста фермеров в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALL
Акция протеста фермеров в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники приняли участие в прошедшей в понедельник протестной акции в Берлине, в самой демонстрации участвовало около 1300 человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичную полицию.
В понедельник днем на демонстрацию фермеров у Бранденбургских ворот в Берлине прибыло около 680 автомобилей, тракторов и допущенной для движения по дорогам сельскохозяйственной техники, пишет агентство. Всего на митинг, который прошел мирно, собралось около 1300 демонстрантов. Некоторая часть машин и тракторов всё ещё находится в столице на улице 17-го июня. Во вторник полиция примет решение о том, когда дорога будет вновь открыта для движения.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про Майдан
8 января, 23:34
По данным властей, в общей сложности близ Берлина в земле Бранденбург прошел 171 митинг. Было перекрыто около 100 съездов на автобаны, в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег.
Как сообщается на сайте союза фермеров, в понедельник на улицы Германии выехало порядка 100 000 тракторов. На вторник организация не запланировала акций. Протестная неделя должна завершиться в следующий понедельник крупной демонстрацией в Берлине. На нее зарегистрировано 10 000 участников. Ожидается, что многие фермеры снова прибудут на тракторах.
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии
8 января, 14:22
О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста.
На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Шольцу осталось выбрать время для отставки
Вчера, 08:00
 
В миреБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала