https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки

"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки - РИА Новости, 09.01.2024

"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки

Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:00

2024-01-09T08:00

2024-01-09T08:02

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918934092_0:0:1614:908_1920x0_80_0_0_0c26586711f3859577704d9cf485e886.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по словам родителей, многое указывает на похищение.Стечение обстоятельствОдиннадцатого июня 2010-го семья Четиных с друзьями отправилась отдыхать на реку Сылва у подножия скалы Ермак. Поскольку на берегу было слишком много народа, расположились чуть подальше. На следующий день, около четырех часов, когда дети и взрослые играли, мать Кати обратила внимание, что дочери нигде нет."Мы позвонили в милицию, а сами сразу приступили к поискам, — рассказывает отец девочки Владимир. — На берегу нашли один ее тапочек. Потом — след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону".Сотрудники ППС приехали через сорок минут. Владимир все это время нырял в реке, но ничего не обнаружил. Милиционеры прошлись по берегу, пообщались с отдыхающими, доехали до ближайшей деревни. Ничего не выяснили. В ответ на просьбу прислать помощь услышали удивленное: "Разве вы не знаете, что случилось?"Оказалось, что в этот день на пост ДПС напали пятеро террористов. Один сотрудник погиб. Все силы бросили на поиски преступников. В конце концов их нашли и ликвидировали при задержании."Вечером 12 июня прибыли водолазы, — продолжает Владимир. — За несколько дней спустились на одиннадцать километров вниз по течению, изучили каждый сантиметр дна. Они опытные, сразу определяли места, где мог застрять утопленник. Но тело не нашли".Параллельно кинологи с собаками из ГУФСИН, натасканными на розыск людей, прочесывали берег и окрестности. Тоже безрезультатно.Подозрительный автомобильВ итоге возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Место происшествия посетили следователи."Приоритетной версией для них сразу стал несчастный случай, — вспоминает отец девочки. — Мы с супругой, родными и близкими нам людьми жили на берегу с 12 июня по 6 сентября. Обследовали реку вниз по течению на 60 километров и вверх на 30. С полной уверенностью могу заявить, что Кати там нет. Да и местные говорят, что всех утопленников рано или поздно вылавливали".В последующие года Владимир изучил в Сылве все ямы и отмели, где скапливаются разные предметы. Катиных вещей не было.В 2015-м очередной следователь решил еще раз проверить местность с помощью служебной собаки, обученной искать трупы. И опять ничего."Одна из версий: Катя пошла к реке, ее схватили, быстро усадили в машину и увезли, — говорит отец пропавшей. — Накануне вечером недалеко от нас стоял автомобиль ВАЗ-2199. Потом мы его не видели. Водитель же расположенного по соседству детского лагеря вспомнил, что в тот вечер на территорию заходила девочка, по приметам очень похожая на дочку".Милиционерам это сообщили, но те почему-то не отреагировали.Таинственный "похититель"Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Родители же продолжали самостоятельные поиски. Создали в ВК группу, где собирают информацию о возможном местонахождении дочери. В том, что Катя жива, они не сомневаются.В паблик приходят десятки сообщений: немало откровенно мошеннических и конспирологических, но есть и заслуживающие внимания. Например, свидетельство о том, что в декабре 2011-го в одну из башкирских больниц поступила цыганка без документов с голубоглазой девочкой, похожей на Катю.В 2013-м одна из подписчиц группы по имени Вера заметила в аэропорту Домодедово пассажирку вместе со скромно одетой девочкой. На вопрос о том, кем ей приходится эта женщина, ребенок ответил: сопровождающая. На рейс их не пустили из-за каких-то проблем с документами. Об этих случаях родители Кати тоже сообщили в полицию. И внятной реакции также не последовало."Уже в 2022-м мне на Ватсап написал неизвестный и заявил, что дочь находится у него. Прислал видеозапись с девушкой-подростком, — говорит Владимир. — Потребовал семь тысяч долларов. К сожалению, скачать видео я не успел — все быстро удалили. Спустя пару месяцев он связался со мной уже с другого номера. На этот раз я сделал скрин".В СК и МВД по этому поводу ответили, что состава преступления нет — поскольку не было вымогательства. Больше неизвестный на связь не выходил.На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела. Родители Кати не теряют надежды. Они верят, что их дочь жива и когда-нибудь ее удастся вернуть домой.

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html

https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт)