Рейтинг@Mail.ru
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.01.2024 (обновлено: 08:02 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки - РИА Новости, 09.01.2024
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки
Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:00
2024-01-09T08:02
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918934092_0:0:1614:908_1920x0_80_0_0_0c26586711f3859577704d9cf485e886.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по словам родителей, многое указывает на похищение.Стечение обстоятельствОдиннадцатого июня 2010-го семья Четиных с друзьями отправилась отдыхать на реку Сылва у подножия скалы Ермак. Поскольку на берегу было слишком много народа, расположились чуть подальше. На следующий день, около четырех часов, когда дети и взрослые играли, мать Кати обратила внимание, что дочери нигде нет."Мы позвонили в милицию, а сами сразу приступили к поискам, — рассказывает отец девочки Владимир. — На берегу нашли один ее тапочек. Потом — след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону".Сотрудники ППС приехали через сорок минут. Владимир все это время нырял в реке, но ничего не обнаружил. Милиционеры прошлись по берегу, пообщались с отдыхающими, доехали до ближайшей деревни. Ничего не выяснили. В ответ на просьбу прислать помощь услышали удивленное: "Разве вы не знаете, что случилось?"Оказалось, что в этот день на пост ДПС напали пятеро террористов. Один сотрудник погиб. Все силы бросили на поиски преступников. В конце концов их нашли и ликвидировали при задержании."Вечером 12 июня прибыли водолазы, — продолжает Владимир. — За несколько дней спустились на одиннадцать километров вниз по течению, изучили каждый сантиметр дна. Они опытные, сразу определяли места, где мог застрять утопленник. Но тело не нашли".Параллельно кинологи с собаками из ГУФСИН, натасканными на розыск людей, прочесывали берег и окрестности. Тоже безрезультатно.Подозрительный автомобильВ итоге возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Место происшествия посетили следователи."Приоритетной версией для них сразу стал несчастный случай, — вспоминает отец девочки. — Мы с супругой, родными и близкими нам людьми жили на берегу с 12 июня по 6 сентября. Обследовали реку вниз по течению на 60 километров и вверх на 30. С полной уверенностью могу заявить, что Кати там нет. Да и местные говорят, что всех утопленников рано или поздно вылавливали".В последующие года Владимир изучил в Сылве все ямы и отмели, где скапливаются разные предметы. Катиных вещей не было.В 2015-м очередной следователь решил еще раз проверить местность с помощью служебной собаки, обученной искать трупы. И опять ничего."Одна из версий: Катя пошла к реке, ее схватили, быстро усадили в машину и увезли, — говорит отец пропавшей. — Накануне вечером недалеко от нас стоял автомобиль ВАЗ-2199. Потом мы его не видели. Водитель же расположенного по соседству детского лагеря вспомнил, что в тот вечер на территорию заходила девочка, по приметам очень похожая на дочку".Милиционерам это сообщили, но те почему-то не отреагировали.Таинственный "похититель"Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Родители же продолжали самостоятельные поиски. Создали в ВК группу, где собирают информацию о возможном местонахождении дочери. В том, что Катя жива, они не сомневаются.В паблик приходят десятки сообщений: немало откровенно мошеннических и конспирологических, но есть и заслуживающие внимания. Например, свидетельство о том, что в декабре 2011-го в одну из башкирских больниц поступила цыганка без документов с голубоглазой девочкой, похожей на Катю.В 2013-м одна из подписчиц группы по имени Вера заметила в аэропорту Домодедово пассажирку вместе со скромно одетой девочкой. На вопрос о том, кем ей приходится эта женщина, ребенок ответил: сопровождающая. На рейс их не пустили из-за каких-то проблем с документами. Об этих случаях родители Кати тоже сообщили в полицию. И внятной реакции также не последовало."Уже в 2022-м мне на Ватсап написал неизвестный и заявил, что дочь находится у него. Прислал видеозапись с девушкой-подростком, — говорит Владимир. — Потребовал семь тысяч долларов. К сожалению, скачать видео я не успел — все быстро удалили. Спустя пару месяцев он связался со мной уже с другого номера. На этот раз я сделал скрин".В СК и МВД по этому поводу ответили, что состава преступления нет — поскольку не было вымогательства. Больше неизвестный на связь не выходил.На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела. Родители Кати не теряют надежды. Они верят, что их дочь жива и когда-нибудь ее удастся вернуть домой.
https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html
https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html
https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918934092_1:0:1614:1210_1920x0_80_0_0_18165f8a0f42326f9dc5c36844414370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт)
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт)
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки

Сотрудники СК вернулись к делу о пропавшей в 2010 году девочке

© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойЭту фотографию Кати сделали в день исчезновения
Эту фотографию Кати сделали в день исчезновения - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : предоставлено отцом Кати Четиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по словам родителей, многое указывает на похищение.

Стечение обстоятельств

Одиннадцатого июня 2010-го семья Четиных с друзьями отправилась отдыхать на реку Сылва у подножия скалы Ермак. Поскольку на берегу было слишком много народа, расположились чуть подальше. На следующий день, около четырех часов, когда дети и взрослые играли, мать Кати обратила внимание, что дочери нигде нет.
"Мы позвонили в милицию, а сами сразу приступили к поискам, — рассказывает отец девочки Владимир. — На берегу нашли один ее тапочек. Потом — след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону".
© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойПоиски на реке Сылва
Поиски на реке Сылва - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : предоставлено отцом Кати Четиной
Поиски на реке Сылва
Сотрудники ППС приехали через сорок минут. Владимир все это время нырял в реке, но ничего не обнаружил. Милиционеры прошлись по берегу, пообщались с отдыхающими, доехали до ближайшей деревни. Ничего не выяснили. В ответ на просьбу прислать помощь услышали удивленное: "Разве вы не знаете, что случилось?"
Оказалось, что в этот день на пост ДПС напали пятеро террористов. Один сотрудник погиб. Все силы бросили на поиски преступников. В конце концов их нашли и ликвидировали при задержании.
"Вечером 12 июня прибыли водолазы, — продолжает Владимир. — За несколько дней спустились на одиннадцать километров вниз по течению, изучили каждый сантиметр дна. Они опытные, сразу определяли места, где мог застрять утопленник. Но тело не нашли".
Параллельно кинологи с собаками из ГУФСИН, натасканными на розыск людей, прочесывали берег и окрестности. Тоже безрезультатно.
Волонтеры расклеивают ориентировки в Брянске - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Молчание ребят: куда исчезают дети в орловском селе
13 ноября 2021, 08:00

Подозрительный автомобиль

В итоге возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Место происшествия посетили следователи.
"Приоритетной версией для них сразу стал несчастный случай, — вспоминает отец девочки. — Мы с супругой, родными и близкими нам людьми жили на берегу с 12 июня по 6 сентября. Обследовали реку вниз по течению на 60 километров и вверх на 30. С полной уверенностью могу заявить, что Кати там нет. Да и местные говорят, что всех утопленников рано или поздно вылавливали".
© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойКатя вместе с отцом
Катя вместе с отцом - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : предоставлено отцом Кати Четиной
Катя вместе с отцом
В последующие года Владимир изучил в Сылве все ямы и отмели, где скапливаются разные предметы. Катиных вещей не было.
В 2015-м очередной следователь решил еще раз проверить местность с помощью служебной собаки, обученной искать трупы. И опять ничего.
"Одна из версий: Катя пошла к реке, ее схватили, быстро усадили в машину и увезли, — говорит отец пропавшей. — Накануне вечером недалеко от нас стоял автомобиль ВАЗ-2199. Потом мы его не видели. Водитель же расположенного по соседству детского лагеря вспомнил, что в тот вечер на территорию заходила девочка, по приметам очень похожая на дочку".
Милиционерам это сообщили, но те почему-то не отреагировали.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Есть шанс, что жива". Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии
17 сентября 2023, 08:00

Таинственный "похититель"

Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Родители же продолжали самостоятельные поиски. Создали в ВК группу, где собирают информацию о возможном местонахождении дочери. В том, что Катя жива, они не сомневаются.
В паблик приходят десятки сообщений: немало откровенно мошеннических и конспирологических, но есть и заслуживающие внимания. Например, свидетельство о том, что в декабре 2011-го в одну из башкирских больниц поступила цыганка без документов с голубоглазой девочкой, похожей на Катю.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля
6 октября 2023, 08:00
В 2013-м одна из подписчиц группы по имени Вера заметила в аэропорту Домодедово пассажирку вместе со скромно одетой девочкой. На вопрос о том, кем ей приходится эта женщина, ребенок ответил: сопровождающая. На рейс их не пустили из-за каких-то проблем с документами. Об этих случаях родители Кати тоже сообщили в полицию. И внятной реакции также не последовало.
"Уже в 2022-м мне на Ватсап написал неизвестный и заявил, что дочь находится у него. Прислал видеозапись с девушкой-подростком, — говорит Владимир. — Потребовал семь тысяч долларов. К сожалению, скачать видео я не успел — все быстро удалили. Спустя пару месяцев он связался со мной уже с другого номера. На этот раз я сделал скрин".
В СК и МВД по этому поводу ответили, что состава преступления нет — поскольку не было вымогательства. Больше неизвестный на связь не выходил.
© Фото : предоставлено отцом Кати ЧетинойФото девушки, которое Владимиру прислал в 2022-м неизвестный
Фото девушки, которое Владимиру прислал в 2022-м неизвестный - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : предоставлено отцом Кати Четиной
Фото девушки, которое Владимиру прислал в 2022-м неизвестный
На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела. Родители Кати не теряют надежды. Они верят, что их дочь жива и когда-нибудь ее удастся вернуть домой.
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала