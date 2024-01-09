https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки - РИА Новости, 09.01.2024
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки
Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:00
2024-01-09T08:00
2024-01-09T08:02
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918934092_0:0:1614:908_1920x0_80_0_0_0c26586711f3859577704d9cf485e886.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по словам родителей, многое указывает на похищение.Стечение обстоятельствОдиннадцатого июня 2010-го семья Четиных с друзьями отправилась отдыхать на реку Сылва у подножия скалы Ермак. Поскольку на берегу было слишком много народа, расположились чуть подальше. На следующий день, около четырех часов, когда дети и взрослые играли, мать Кати обратила внимание, что дочери нигде нет."Мы позвонили в милицию, а сами сразу приступили к поискам, — рассказывает отец девочки Владимир. — На берегу нашли один ее тапочек. Потом — след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону".Сотрудники ППС приехали через сорок минут. Владимир все это время нырял в реке, но ничего не обнаружил. Милиционеры прошлись по берегу, пообщались с отдыхающими, доехали до ближайшей деревни. Ничего не выяснили. В ответ на просьбу прислать помощь услышали удивленное: "Разве вы не знаете, что случилось?"Оказалось, что в этот день на пост ДПС напали пятеро террористов. Один сотрудник погиб. Все силы бросили на поиски преступников. В конце концов их нашли и ликвидировали при задержании."Вечером 12 июня прибыли водолазы, — продолжает Владимир. — За несколько дней спустились на одиннадцать километров вниз по течению, изучили каждый сантиметр дна. Они опытные, сразу определяли места, где мог застрять утопленник. Но тело не нашли".Параллельно кинологи с собаками из ГУФСИН, натасканными на розыск людей, прочесывали берег и окрестности. Тоже безрезультатно.Подозрительный автомобильВ итоге возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Место происшествия посетили следователи."Приоритетной версией для них сразу стал несчастный случай, — вспоминает отец девочки. — Мы с супругой, родными и близкими нам людьми жили на берегу с 12 июня по 6 сентября. Обследовали реку вниз по течению на 60 километров и вверх на 30. С полной уверенностью могу заявить, что Кати там нет. Да и местные говорят, что всех утопленников рано или поздно вылавливали".В последующие года Владимир изучил в Сылве все ямы и отмели, где скапливаются разные предметы. Катиных вещей не было.В 2015-м очередной следователь решил еще раз проверить местность с помощью служебной собаки, обученной искать трупы. И опять ничего."Одна из версий: Катя пошла к реке, ее схватили, быстро усадили в машину и увезли, — говорит отец пропавшей. — Накануне вечером недалеко от нас стоял автомобиль ВАЗ-2199. Потом мы его не видели. Водитель же расположенного по соседству детского лагеря вспомнил, что в тот вечер на территорию заходила девочка, по приметам очень похожая на дочку".Милиционерам это сообщили, но те почему-то не отреагировали.Таинственный "похититель"Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Родители же продолжали самостоятельные поиски. Создали в ВК группу, где собирают информацию о возможном местонахождении дочери. В том, что Катя жива, они не сомневаются.В паблик приходят десятки сообщений: немало откровенно мошеннических и конспирологических, но есть и заслуживающие внимания. Например, свидетельство о том, что в декабре 2011-го в одну из башкирских больниц поступила цыганка без документов с голубоглазой девочкой, похожей на Катю.В 2013-м одна из подписчиц группы по имени Вера заметила в аэропорту Домодедово пассажирку вместе со скромно одетой девочкой. На вопрос о том, кем ей приходится эта женщина, ребенок ответил: сопровождающая. На рейс их не пустили из-за каких-то проблем с документами. Об этих случаях родители Кати тоже сообщили в полицию. И внятной реакции также не последовало."Уже в 2022-м мне на Ватсап написал неизвестный и заявил, что дочь находится у него. Прислал видеозапись с девушкой-подростком, — говорит Владимир. — Потребовал семь тысяч долларов. К сожалению, скачать видео я не успел — все быстро удалили. Спустя пару месяцев он связался со мной уже с другого номера. На этот раз я сделал скрин".В СК и МВД по этому поводу ответили, что состава преступления нет — поскольку не было вымогательства. Больше неизвестный на связь не выходил.На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела. Родители Кати не теряют надежды. Они верят, что их дочь жива и когда-нибудь ее удастся вернуть домой.
https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html
https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html
https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт)
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт)
"Уверен, она жива". На что пошли родные исчезнувшей 13 лет назад девочки
Сотрудники СК вернулись к делу о пропавшей в 2010 году девочке
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Пермские следователи вернулись к уголовному делу пятилетней Кати Четиной, пропавшей еще в 2010-м. Приоритетной версией считали несчастный случай. Однако, по словам родителей, многое указывает на похищение.
Одиннадцатого июня 2010-го семья Четиных с друзьями отправилась отдыхать на реку Сылва у подножия скалы Ермак. Поскольку на берегу было слишком много народа, расположились чуть подальше. На следующий день, около четырех часов, когда дети и взрослые играли, мать Кати обратила внимание, что дочери нигде нет.
"Мы позвонили в милицию, а сами сразу приступили к поискам, — рассказывает отец девочки Владимир. — На берегу нашли один ее тапочек. Потом — след босой детской ножки, но вел он в противоположную от воды сторону".
Сотрудники ППС приехали через сорок минут. Владимир все это время нырял в реке, но ничего не обнаружил. Милиционеры прошлись по берегу, пообщались с отдыхающими, доехали до ближайшей деревни. Ничего не выяснили. В ответ на просьбу прислать помощь услышали удивленное: "Разве вы не знаете, что случилось?"
Оказалось, что в этот день на пост ДПС напали пятеро террористов. Один сотрудник погиб. Все силы бросили на поиски преступников. В конце концов их нашли и ликвидировали при задержании.
"Вечером 12 июня прибыли водолазы, — продолжает Владимир. — За несколько дней спустились на одиннадцать километров вниз по течению, изучили каждый сантиметр дна. Они опытные, сразу определяли места, где мог застрять утопленник. Но тело не нашли".
Параллельно кинологи с собаками из ГУФСИН, натасканными на розыск людей, прочесывали берег и окрестности. Тоже безрезультатно.
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Подозрительный автомобиль
В итоге возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Место происшествия посетили следователи.
"Приоритетной версией для них сразу стал несчастный случай, — вспоминает отец девочки. — Мы с супругой, родными и близкими нам людьми жили на берегу с 12 июня по 6 сентября. Обследовали реку вниз по течению на 60 километров и вверх на 30. С полной уверенностью могу заявить, что Кати там нет. Да и местные говорят, что всех утопленников рано или поздно вылавливали".
В последующие года Владимир изучил в Сылве все ямы и отмели, где скапливаются разные предметы. Катиных вещей не было.
В 2015-м очередной следователь решил еще раз проверить местность с помощью служебной собаки, обученной искать трупы. И опять ничего.
"Одна из версий: Катя пошла к реке, ее схватили, быстро усадили в машину и увезли, — говорит отец пропавшей. — Накануне вечером недалеко от нас стоял автомобиль ВАЗ-2199. Потом мы его не видели. Водитель же расположенного по соседству детского лагеря вспомнил, что в тот вечер на территорию заходила девочка, по приметам очень похожая на дочку".
Милиционерам это сообщили, но те почему-то не отреагировали.
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Таинственный "похититель"
Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли. Родители же продолжали самостоятельные поиски. Создали в ВК группу, где собирают информацию о возможном местонахождении дочери. В том, что Катя жива, они не сомневаются.
В паблик приходят десятки сообщений: немало откровенно мошеннических и конспирологических, но есть и заслуживающие внимания. Например, свидетельство о том, что в декабре 2011-го в одну из башкирских больниц поступила цыганка без документов с голубоглазой девочкой, похожей на Катю.
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В 2013-м одна из подписчиц группы по имени Вера заметила в аэропорту Домодедово пассажирку вместе со скромно одетой девочкой. На вопрос о том, кем ей приходится эта женщина, ребенок ответил: сопровождающая. На рейс их не пустили из-за каких-то проблем с документами. Об этих случаях родители Кати тоже сообщили в полицию. И внятной реакции также не последовало.
"Уже в 2022-м мне на Ватсап написал неизвестный и заявил, что дочь находится у него. Прислал видеозапись с девушкой-подростком, — говорит Владимир. — Потребовал семь тысяч долларов. К сожалению, скачать видео я не успел — все быстро удалили. Спустя пару месяцев он связался со мной уже с другого номера. На этот раз я сделал скрин".
В СК и МВД по этому поводу ответили, что состава преступления нет — поскольку не было вымогательства. Больше неизвестный на связь не выходил.
На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела. Родители Кати не теряют надежды. Они верят, что их дочь жива и когда-нибудь ее удастся вернуть домой.