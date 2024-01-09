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В Москве мигрант угнал машину и попытался подкупить гаишников
В Москве мигрант угнал машину и попытался подкупить гаишников - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве мигрант угнал машину и попытался подкупить гаишников
Пьяный гражданин Таджикистана в новогодние праздники угнал машину, а после попытался откупиться от сотрудников ДПС в Москве, против него возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:35
2024-01-09T12:35
2024-01-09T12:35
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происшествия
таджикистан
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пьяный гражданин Таджикистана в новогодние праздники угнал машину, а после попытался откупиться от сотрудников ДПС в Москве, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения", "управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и "покушение на дачу взятки должностному лицу", - сказала она, уточнив, что фигуранту уже предъявлено обвинение. По данным следствия, 7 января гражданин Таджикистана, будучи навеселе, угнал с автостоянки на улице Плещеева автомобиль незнакомой ему женщины. Через некоторое время фигуранта остановили сотрудники ДПС, которые выявили у него признаки опьянения. Мужчина пытался заплатить им, чтобы не проходить медосвидетельствование, и был задержан. "В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурант ранее был лишен права управления транспортным средством", - добавила Иванова. Она подчеркнула, что в рамках расследования уголовного дела будет установлена законность нахождения фигуранта в Москве.
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москва, происшествия, таджикистан, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Таджикистан, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мигрант угнал машину и попытался подкупить гаишников
В Москве пьяный мигрант угнал машину и попытался подкупить гаишников
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пьяный гражданин Таджикистана в новогодние праздники угнал машину, а после попытался откупиться от сотрудников ДПС в Москве, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения", "управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и "покушение на дачу взятки должностному лицу", - сказала она, уточнив, что фигуранту уже предъявлено обвинение.
По данным следствия, 7 января гражданин Таджикистана, будучи навеселе, угнал с автостоянки на улице Плещеева автомобиль незнакомой ему женщины. Через некоторое время фигуранта остановили сотрудники ДПС, которые выявили у него признаки опьянения. Мужчина пытался заплатить им, чтобы не проходить медосвидетельствование, и был задержан.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурант ранее был лишен права управления транспортным средством", - добавила Иванова.
Она подчеркнула, что в рамках расследования уголовного дела будет установлена законность нахождения фигуранта в Москве.
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