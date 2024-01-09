https://ria.ru/20240109/prognoz-1920367696.html

Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 09.01.2024

Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3 процента, а в 2025-м — до 0,9 процента, следует из доклада международной... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:52

2024-01-09T17:52

2024-01-09T18:05

экономика

россия

всемирный банк

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3 процента, а в 2025-м — до 0,9 процента, следует из доклада международной организации.Таким образом, банк увеличил этот показатель в обоих случаях на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущими оценками.В 2023 году российская экономика, по оценке организации, выросла на 2,6 процента.Минэкономразвития в конце декабря оценило рост экономики России в 3,5 процента по итогам 2023 года. По прогнозу ведомства, в 2024-м ВВП страны вырастет на 2,3 процента.

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

https://ria.ru/20240104/rubl-1918996906.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)