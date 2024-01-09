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Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 09.01.2024
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3 процента, а в 2025-м — до 0,9 процента, следует из доклада международной... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:52
2024-01-09T17:52
2024-01-09T18:05
экономика
россия
всемирный банк
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3 процента, а в 2025-м — до 0,9 процента, следует из доклада международной организации.Таким образом, банк увеличил этот показатель в обоих случаях на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущими оценками.В 2023 году российская экономика, по оценке организации, выросла на 2,6 процента.Минэкономразвития в конце декабря оценило рост экономики России в 3,5 процента по итогам 2023 года. По прогнозу ведомства, в 2024-м ВВП страны вырастет на 2,3 процента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, всемирный банк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Всемирный банк, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 1,3%