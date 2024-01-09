https://ria.ru/20240109/prognoz-1920363895.html

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 и 2025 годах

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 и 2025 годах - РИА Новости, 09.01.2024

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 и 2025 годах

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,7% и до 1,6% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:33

2024-01-09T17:33

2024-01-09T17:38

экономика

всемирный банк

европа

евросоюз

еврозона

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,7% и до 1,6% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно представленным табличным значениям, рост экономики зоны евро в 2024 году составит 0,7%, что на 0,6 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущей оценкой июня 2023 года. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год понижен на 0,7 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой и составляет 1,6%. В 2023 году рост европейской экономики по оценке Всемирного банка составил всего 0,4%.

https://ria.ru/20240106/evro-1919846548.html

европа

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, всемирный банк, европа, евросоюз, еврозона