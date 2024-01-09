https://ria.ru/20240109/proekt-1920383973.html

В Госдуму внесли проект, уточняющий процедуру погребения участников СВО

В Госдуму внесли проект, уточняющий процедуру погребения участников СВО - РИА Новости, 09.01.2024

В Госдуму внесли проект, уточняющий процедуру погребения участников СВО

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить участие в организации траурной процедуры при погребении участников спецоперации представителям органов... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:24

2024-01-09T19:24

2024-01-09T19:26

специальная военная операция на украине

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить участие в организации траурной процедуры при погребении участников спецоперации представителям органов внутренних дел и органов публичной власти, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внесло Государственное Собрание - Курултай Башкирии. "Традиционно при погребении военнослужащих - участников специальной военной операции в места погребения доставляются солдаты срочной службы из близлежащих воинских частей по заявкам военных комиссариатов...", - отмечается в записке. Законопроект предлагается дополнить "положением, предусматривающим возможность участия в организации указанной процедуры представителей не только Министерства обороны, но и органов публичной власти, органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, общественных и некоммерческих организаций", сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы отмечают, что законопроект необходим из-за того, что не всегда эта возможность реализуется в силу занятости сотрудников военных комиссариатов либо крайней отдаленности районов проживания погибшего военнослужащего. "На практике зачастую вместо военнослужащих в траурной церемонии принимают участие сотрудники органов внутренних дел (обеспечивая почетный караул, почетный эскорт и т.д.). Дополнительно присутствуют и принимают участие в организации похорон должностные лица органов публичной власти (депутаты различных уровней, главы районных администраций и проч.), а также представители общественных и некоммерческих организаций", - добавляется в документах.

https://ria.ru/20240107/vyplaty-1919997625.html

https://ria.ru/20240107/zhile-1919999466.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф