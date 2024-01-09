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В Госдуму внесли проект, уточняющий процедуру погребения участников СВО
В Госдуму внесли проект, уточняющий процедуру погребения участников СВО - РИА Новости, 09.01.2024
В Госдуму внесли проект, уточняющий процедуру погребения участников СВО
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить участие в организации траурной процедуры при погребении участников спецоперации представителям органов... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:24
2024-01-09T19:24
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить участие в организации траурной процедуры при погребении участников спецоперации представителям органов внутренних дел и органов публичной власти, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внесло Государственное Собрание - Курултай Башкирии. "Традиционно при погребении военнослужащих - участников специальной военной операции в места погребения доставляются солдаты срочной службы из близлежащих воинских частей по заявкам военных комиссариатов...", - отмечается в записке. Законопроект предлагается дополнить "положением, предусматривающим возможность участия в организации указанной процедуры представителей не только Министерства обороны, но и органов публичной власти, органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, общественных и некоммерческих организаций", сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы отмечают, что законопроект необходим из-за того, что не всегда эта возможность реализуется в силу занятости сотрудников военных комиссариатов либо крайней отдаленности районов проживания погибшего военнослужащего. "На практике зачастую вместо военнослужащих в траурной церемонии принимают участие сотрудники органов внутренних дел (обеспечивая почетный караул, почетный эскорт и т.д.). Дополнительно присутствуют и принимают участие в организации похорон должностные лица органов публичной власти (депутаты различных уровней, главы районных администраций и проч.), а также представители общественных и некоммерческих организаций", - добавляется в документах.
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госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект, уточняющий процедуру погребения участников СВО
В Госдуму внесли законопроект, уточняющий процедуру погребения участников СВО
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить участие в организации траурной процедуры при погребении участников спецоперации представителям органов внутренних дел и органов публичной власти, соответствующий проект
размещен в думской электронной базе.
Проект в Госдуму внесло Государственное Собрание - Курултай Башкирии. "Традиционно при погребении военнослужащих - участников специальной военной операции в места погребения доставляются солдаты срочной службы из близлежащих воинских частей по заявкам военных комиссариатов...", - отмечается в записке.
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Законопроект предлагается дополнить "положением, предусматривающим возможность участия в организации указанной процедуры представителей не только Министерства обороны, но и органов публичной власти, органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, общественных и некоммерческих организаций", сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы отмечают, что законопроект необходим из-за того, что не всегда эта возможность реализуется в силу занятости сотрудников военных комиссариатов либо крайней отдаленности районов проживания погибшего военнослужащего.
"На практике зачастую вместо военнослужащих в траурной церемонии принимают участие сотрудники органов внутренних дел (обеспечивая почетный караул, почетный эскорт и т.д.). Дополнительно присутствуют и принимают участие в организации похорон должностные лица органов публичной власти (депутаты различных уровней, главы районных администраций и проч.), а также представители общественных и некоммерческих организаций", - добавляется в документах.
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