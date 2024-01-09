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В Нижнем Новгороде причиной коммунальных аварий стали аномальные морозы - РИА Новости, 09.01.2024
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17:32 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html
В Нижнем Новгороде причиной коммунальных аварий стали аномальные морозы
В Нижнем Новгороде причиной коммунальных аварий стали аномальные морозы - РИА Новости, 09.01.2024
В Нижнем Новгороде причиной коммунальных аварий стали аномальные морозы
Причиной большинства коммунальных аварий в Нижнем Новгороде в новогодние праздники стали аномальные морозы, заявил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:32
2024-01-09T17:32
нижний новгород
нижегородская область
юрий шалабаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Причиной большинства коммунальных аварий в Нижнем Новгороде в новогодние праздники стали аномальные морозы, заявил глава города Юрий Шалабаев. Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что из-за коммунальных аварий жители нескольких домов в Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода остались без отопления. Люди оставляли жалобы на холод в квартирах в комментариях на странице главы города Юрия Шалабаева во "ВКонтакте" и на станице региональной Государственной жилинспекции. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг. "Важной темой прошедшей недели стало отсутствие тепла в домах части нижегородцев, которые оставляли свои обращения по разным каналам связи, включая социальные сети. По каждому случаю будем отдельно анализировать ситуацию, особенно по работе домоуправляющих компаний. Коммунальным предприятиям поручил проверить ремонтные программы и включить при необходимости в них те участки, на которых были повреждения, усилить контроль за работой оборудования котельных, ТЭЦ, теплопунктов", - заявил глава Нижнего Новгорода, слова которого цитирует пресс-служба городской администрации. Он добавил, что по данным городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры, в ЕДДС в новогодние праздники от нижегородцев поступили обращения по 140 адресам. "Все обращения рассмотрены в нормативные сроки, приняты все необходимые меры для нормализации теплоснабжения", - подчеркнул Шалабаев. Он распорядился "сегодня восстановить необходимые параметры теплоснабжения в тех домах, где они в настоящее время снижены". Как отметил мэр, за период новогодних праздников с 31 декабря прошлого года по 8 января этого года на территории Нижнего Новгорода было зафиксировано 31 технологическое нарушение при подаче отопления и 18 нарушений горячего водоснабжения, это ниже, чем за аналогичный период прошлого года. "Причиной большинства технологических нарушений стала аномально холодная погода, которая держится в Нижнем Новгороде с начала этого года", - сообщил Шалабаев.
https://ria.ru/20240109/teplosnabzhenie-1920340292.html
https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html
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нижний новгород, нижегородская область, юрий шалабаев
Нижний Новгород, Нижегородская область, Юрий Шалабаев
В Нижнем Новгороде причиной коммунальных аварий стали аномальные морозы

Шалабаев: проблема с отоплением в Нижнем Новгороде была из-за аномальных морозов

© iStock.com / LeniKovalevaЗима в Нижнем Новгороде
Зима в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© iStock.com / LeniKovaleva
Зима в Нижнем Новгороде . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Причиной большинства коммунальных аварий в Нижнем Новгороде в новогодние праздники стали аномальные морозы, заявил глава города Юрий Шалабаев.
Ранее в местных соцсетях была опубликована информация о том, что из-за коммунальных аварий жители нескольких домов в Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода остались без отопления. Люди оставляли жалобы на холод в квартирах в комментариях на странице главы города Юрия Шалабаева во "ВКонтакте" и на станице региональной Государственной жилинспекции. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг.
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"Важной темой прошедшей недели стало отсутствие тепла в домах части нижегородцев, которые оставляли свои обращения по разным каналам связи, включая социальные сети. По каждому случаю будем отдельно анализировать ситуацию, особенно по работе домоуправляющих компаний. Коммунальным предприятиям поручил проверить ремонтные программы и включить при необходимости в них те участки, на которых были повреждения, усилить контроль за работой оборудования котельных, ТЭЦ, теплопунктов", - заявил глава Нижнего Новгорода, слова которого цитирует пресс-служба городской администрации.
Он добавил, что по данным городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры, в ЕДДС в новогодние праздники от нижегородцев поступили обращения по 140 адресам. "Все обращения рассмотрены в нормативные сроки, приняты все необходимые меры для нормализации теплоснабжения", - подчеркнул Шалабаев.
Он распорядился "сегодня восстановить необходимые параметры теплоснабжения в тех домах, где они в настоящее время снижены".
Как отметил мэр, за период новогодних праздников с 31 декабря прошлого года по 8 января этого года на территории Нижнего Новгорода было зафиксировано 31 технологическое нарушение при подаче отопления и 18 нарушений горячего водоснабжения, это ниже, чем за аналогичный период прошлого года. "Причиной большинства технологических нарушений стала аномально холодная погода, которая держится в Нижнем Новгороде с начала этого года", - сообщил Шалабаев.
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