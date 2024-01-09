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На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину - РИА Новости, 09.01.2024

На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

Пьяный подросток заживо сжег 46-летнего бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:16

2024-01-09T06:16

2024-01-09T06:16

происшествия

сахалин

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв – РИА Новости. Пьяный подросток заживо сжег 46-летнего бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, 16-летнего жителя Долинска обвиняют в убийстве с особой жестокостью. "В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась", – говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина скончался на месте происшествия.

https://ria.ru/20240108/napadenie-1920189143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)