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На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину - РИА Новости, 09.01.2024
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06:16 09.01.2024
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На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину - РИА Новости, 09.01.2024
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину
Пьяный подросток заживо сжег 46-летнего бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:16
2024-01-09T06:16
происшествия
сахалин
сахалинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв – РИА Новости. Пьяный подросток заживо сжег 46-летнего бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, 16-летнего жителя Долинска обвиняют в убийстве с особой жестокостью. "В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась", – говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина скончался на месте происшествия.
https://ria.ru/20240108/napadenie-1920189143.html
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происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

СК: на Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв – РИА Новости. Пьяный подросток заживо сжег 46-летнего бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, 16-летнего жителя Долинска обвиняют в убийстве с особой жестокостью.
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"В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина скончался на месте происшествия.
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ПроисшествияСахалинСахалинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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