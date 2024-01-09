https://ria.ru/20240109/prazdnik-1920236613.html

Исследование показало, сколько россиян будут отмечать старый Новый год

Исследование показало, сколько россиян будут отмечать старый Новый год - РИА Новости, 09.01.2024

Исследование показало, сколько россиян будут отмечать старый Новый год

Около 38% жителей России хотят отпраздновать Старый Новый год, примерно треть из них – в кругу семьи, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:55

2024-01-09T09:55

2024-01-09T09:55

общество

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Около 38% жителей России хотят отпраздновать Старый Новый год, примерно треть из них – в кругу семьи, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. Старый Новый год отмечается в России в ночь на 14 января. В этом году он выпадает на воскресенье. "38% россиян собираются отметить Старый Новый год. 33% из них проведут праздник с семьей, а 5% посетят торжественную вечеринку. Примечательно, что среди них в основном находятся респонденты старше 55 лет", - говорится в исследовании. При этом для половины опрошенных это будет ничем не примечательный день, 9% никогда не празднуют Старый Новый год, а 3% даже не знают, что это за дата. Среди тех, кто планирует отметить этот праздник, 54% собираются организовать праздничный стол, а 43% – смотреть новогодние передачи и фильмы для создания атмосферы. Чуть менее трети (29%) респондентов загадают сокровенные желания, 24% участников опроса планируют хотят поехать в гости к близким. "10% поддержат традиции - готовятся колядовать, 8% устроят обмен подарками с друзьями, 5% запустят петарды и фейерверки. 6% респондентов выбрали ответ "Другое", - отмечается в исследовании. Почти половина всех опрошенных (48%) желают, чтобы Старый Новый год стал официальным праздником и выходным. Чаще всего за такой ответ голосовали представители производственной и строительной отраслей, а также работники сферы образования и науки. По мнению 40% респондентов, работодатели в отдельном порядке должны определять статус этого дня. А 12% против еще одного выходного, так как они довольны количеством праздничных дней. В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса 25 декабря, участвовали более 2 тысяч респондентов со всей России.

https://ria.ru/20230112/prazdniki-1844281607.html

https://ria.ru/20230111/opros-1844021455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия