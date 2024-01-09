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Россия может признать армянские водительские права, заявили в МИД Армении
Россия может признать армянские водительские права, заявили в МИД Армении - РИА Новости, 09.01.2024
Россия может признать армянские водительские права, заявили в МИД Армении
армянское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:40
2024-01-09T09:40
2024-01-09T09:40
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ЕРЕВАН, 9 янв - РИА Новости. Армения и Россия обсуждают вопрос признания армянских водительских удостоверений в РФ для трудовой деятельности, сообщили Sputnik Армения армянское внешнеполитическое ведомство. "Вопрос признания на территории РФ водительских удостоверений, выданных армянскими полномочными органами, находится в повестке двухсторонних обсуждений", - заявили в МИД Армении.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны придают важность формулировкам при регулировании прав граждан Армении на вождение транспортных средств в РФ для занятия коммерческой деятельностью. В конце октября 2023 года Госдума приняла решение бессрочно отложить рассмотрение вопроса о признании водительских прав граждан Армении для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности. Как отметил в ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин, этим законопроектом предлагается дать Армении дополнительные преференции, притом что депутаты в Армении, руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка, именно на этом основании принимается решение о разрешении использовать национальные водительские права других стран на территории России.
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в мире, армения, россия, вячеслав володин, госдума рф, авто
В мире, Армения, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Авто
Россия может признать армянские водительские права, заявили в МИД Армении
МИД Армении: обсуждается вопрос признания армянских водительских прав в РФ